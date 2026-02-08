Né Trấn Thành, Mỹ Tâm đấu ai?

Không đưa mình vào thế khó, Mỹ Tâm quyết định mang “Tài” trình chiếu vào dịp lễ 8/3. Tác phẩm sẽ đấu với hai phim Việt khác gồm “Nhà mình đi thôi” và “Quỷ nhập tràng 2”.

Trái ngược với những đồn đoán, nhà sản xuất Mỹ Tâm - đạo diễn Mai Tài Phến không chiếu phim điện ảnh Tài vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Bộ đôi sẽ trình làng dự án vào dịp lễ 8/3. Cụ thể, tác phẩm sẽ mở bán những suất chiếu sớm từ 26/2 và phát hành chính thức từ 6/3.

Quyết định né đường đua phim Tết nói trên của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến được cho là tính toán đúng đắn. Bởi thị phần của mùa phim lớn nhất trong năm đã “phủ bóng” bởi những tên tuổi hàng đầu như Trấn Thành - Thu Trang - Trường Giang.

Dù vậy, Tài không một mình một cõi trên đường đua phim lễ 8/3. Đối đầu với dự án của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến là một số phim Việt, trong đó có Nhà mình đi thôi (Trần Minh Hiền), Quỷ nhập tràng 2 (Pom Nguyễn).

Mỹ Tâm có làm nên chuyện?

Ở thị trường âm nhạc, Mỹ Tâm là ngôi sao hạng S với lượng fan trung thành đông đảo trong nhiều năm qua. Cô luôn duy trì được sức hút bền bỉ và ổn định. Mỗi live show của Mỹ Tâm thu hút hàng vạn khán giả theo dõi. Cô cũng là nữ ca sĩ hiếm hoi có khả năng lôi kéo 40.000 khán giả đến sân vận động Mỹ Đình để xem concert See The Light hồi tháng 12/2025.

Với thị trường điện ảnh, Mỹ Tâm từng có Chị trợ lý của anh vào 2019. Trong lần đầu thử nghiệm ở lĩnh vực mới, ngôi sao Họa mi tóc nâu đã phần nào thành công, khi doanh thu phim vượt hơn 70 tỷ đồng . Số tiền mang về của dự án vượt xa mức kinh phí ban đầu, giúp nhà sản xuất có lãi lớn. Dù kịch bản, chất lượng tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều, màn thể hiện của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến khi đó vẫn mang lại thiện cảm nhất định cho khán giả. Hơn thế, trong vai trò của một người cầm trịch lẫn nhà sản xuất, Mỹ Tâm cũng cho thấy sự nghiêm túc, chỉn chu với điện ảnh.

Tài đánh dấu sự trở lại của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau nhiều năm.

Tuy nhiên, rất nhiều năm sau đó, Mỹ Tâm vẫn không vội vàng công bố tác phẩm mới. Cô tiếp tục mải miết với âm nhạc, phát hành các sản phẩm mới, tổ chức những live concert cá nhân. Đến 2023, phim tài liệu âm nhạc mang tên Tri âm the movie: Người giữ thời gian phát hành, ghi lại hành trình thực hiện live show Tri âm ở Hà Nội, đồng thời hé lộ một số câu chuyện đời thường của ca sĩ quê Đà Nẵng.

Ngoài Mỹ Tâm với vai trò sản xuất, đạo diễn, biên kịch, còn có Tạ Nguyên Hiệp. Song phim chỉ dừng lại ở mức doanh thu hơn 12 tỷ đồng và rời rạp sau 9 ngày công chiếu. Lỗ hổng của phim vẫn tiếp tục nằm ở kịch bản, với cách kể đơn giản, dễ đoán. Ngoài ra, khâu biên tập lẫn dựng phim, góc quay cũng còn nhiều hạn chế.

Tròn 6 năm kể từ Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm tái xuất điện ảnh. Cô tiếp tục bắt tay với Mai Tài Phến trong một dự án phim tâm lý, gia đình, hành động.

Từ thời điểm công bố poster, đến khi công bố dàn diễn viên phim cùng thời điểm công chiếu chính thức, dự án Tài đều nhận được mức độ quan tâm lớn, hiệu ứng trên các nền tảng truyền thông, social vượt ngoài kỳ vọng. Bài đăng, clip công bố dự án, teaser phim đến từ Mỹ Tâm - Mai Tài Phến ghi nhận lượt thích, tương tác tới con số hàng triệu. Thậm chí, mức độ quan tâm của công chúng đối với phim điện ảnh Tài còn nhỉnh hơn một vài dự án Tết Nguyên đán trình làng năm nay.

Ngoài sự tò mò về sự trở lại của Mỹ Tâm sau nhiều năm lẫn Mai Tài Phến trong lần đầu làm đạo diễn, mối quan hệ tình cảm giữa bộ đôi cũng tạo nên sự cộng hưởng, giúp hiệu ứng phim được bàn tán nhiều hơn. Đáng chú ý, ở buổi showcase diễn ra trước đó, cặp nhà sản xuất - đạo diễn thậm chí còn không giấu giếm khi nắm tay, uống chung bình nước hay dành những lời có cánh cho nhau. Các clip ghi lại khoảnh khắc tại sự kiện này đều thu hút lượng tương tác “khủng”.

Trước ngày phim chính thức trình làng, Tài đã có “màn chạm ngõ” tương đối thuận lợi về mặt truyền thông. Tính toán của nhà sản xuất về việc không đưa phim trình làng dịp Tết để tránh cuộc đấu với Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang, cơ bản là hợp lý. Dù vậy, trong dịp lễ 8/3, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến không “một mình một ngựa”. Bộ đôi phải đấu với nhiều nhà làm phim khác, trong đó có Trần Minh Hiền với Nhà mình đi thôi và Pom Nguyễn - Quỷ nhập tràng 2.

Điều gì sẽ xảy đến

Tài xoay quanh câu chuyện của nhân vật cùng tên, do Mai Tài Phến đảm nhận. Thông qua teaser, bộ phim được dự đoán nghiêng nhiều về màu sắc chính kịch, với nhịp điệu nhanh, gấp gáp, tập trung khai thác cuộc đời lắm biến cố của Tài - một chàng trai miền Tây lam lũ, có người mẹ làm phụ hồ ở công trường.

Teaser bắt đầu bằng hình ảnh Tài ngồi gặm ổ bánh mì trong đêm trên chiếc xe máy cũ. Bất ngờ, điện thoại anh đổ chuông, đầu dây bên kia là sự đe dọa, đòi số tiền nợ phải trả trong ba ngày. Sau cuộc nói chuyện, Tài vội vã lao đi. Một loạt khoảnh khắc nối tiếp sau đó là lúc nhân vật này bị truy đuổi bởi lực lượng chức năng, đối đầu với trùm giang hồ Mã Lạng.

Ở đoạn cuối của teaser, một giọng nói quen thuộc vang lên với câu hỏi: "Nếu anh đang đi sai đường thì sao?". Câu hỏi này xuất hiện vào lúc Tài đang dừng đèn đỏ, cùng hình ảnh một cô gái bí ẩn trong chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ bên cạnh. Cô gái này sau đó được ê-kíp thông báo là Mỹ Tâm.

Thông qua teaser, nhà sản xuất cho thấy sự đầu tư chỉn chu vào bối cảnh, góc quay. Mai Tài Phến cũng thay đổi về tạo hình, đóng khá nhiều cảnh hành động, bên cạnh những phân đoạn tâm lý dày. Dù vậy, theo nhìn nhận ban đầu, câu chuyện của Tài không mới, tình tiết khá dễ đoán.

Đối đầu với Tài ở đường đua là Quỷ nhập tràng 2 đến từ Pom Nguyễn. Ở phần đầu tiên của phim, doanh thu cán mốc khoảng 150 tỷ đồng , trở thành dự án phim kinh dị Việt ăn khách nhất, vượt qua Ma da ( 127 tỷ đồng ). Dù vậy, chất lượng của Quỷ nhập tràng lại tỷ lệ nghịch khi bộc lộ nhiều hạn chế kịch bản và ngôn ngữ kể chuyện. Đạo diễn lạm dụng hù dọa một cách ồn ào và gây khó chịu, mệt mỏi cho người xem.

Quỷ nhập tràng 2 đấu với phim Tài trên đường đua dịp lễ 8/3.

Đến Quỷ nhập tràng 2, nhà sản xuất tiết lộ mức đầu tư cho dự án được nâng lên gấp đôi so với phần đầu tiên. Trong đó, câu chuyện tập trung vào Minh Như (Khả Như) trong hành trình trở về quê nhà sau quãng thời gian dài tha hương, mang theo hy vọng hàn gắn gia đình nhưng lại vô tình khơi mở cánh cửa cho tai họa ập đến.

Khi trở về, cô bị người nhà xua đuổi vì xem là "điềm gở" với nhiều hiện tượng bất thường ập tới. Bi kịch đẩy lên cao trào khi Mỹ Ngọc, em gái Minh Như liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình, trước khi ra đi. Chứng kiến tình cảnh của em gái, Minh Như buộc phải đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất: sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình.

Ở phần hai, bên cạnh dàn diễn viên cũ như Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt mới, có thể kể đến như Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Doãn Quốc Đam..

Nhà mình đi thôi cũng là dự án được chú ý vào cuối tháng 2.

Ngoài ra, Tài còn đấu với một phim Việt khác là Nhà mình đi thôi (phát hành từ 26/2). Dự án đầu tay của Trần Minh Hiền, có Uyển Ân đóng chính, bên cạnh đó còn có Hồng Vân, Kim Xuân, Hữu Châu... Theo trailer dài hai phút, phim kể về câu chuyện của Phương (Uyển Ân) - một nhà khởi nghiệp trẻ tuổi, độc lập và đầy tham vọng. Cô làm nghề thiết kế tour du lịch, quen với việc tổ chức những chuyến đi trọn vẹn cho người khác nhưng chưa có một kỳ nghỉ cùng gia đình.

Phim tiếp tục khai thác những mâu thuẫn trong gia đình cùng hành trình kết nối giữa các thành viên. Mang màu sắc chữa lành, câu chuyện không quá mới mẻ, Nhà mình đi thôi được dự đoán khó khả quan về tiềm năng doanh thu hơn so với hai đối thủ đồng hương.