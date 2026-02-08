Hình ảnh lạ lẫm của con gái Triệu Vy

Huỳnh Tân, con gái Triệu Vy sắp bước sang tuổi 16. Mới đây, cô gây chú ý với bức ảnh selfie trên trang cá nhân.

Theo Sinchew, Huỳnh Tân vừa cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Con gái Triệu Vy selfie trước gương và lưu lại vài khoảnh khắc đáng nhớ. Huỳnh Tân trang điểm đậm, tóc nhuộm màu nâu vàng, tạo kiểu uốn. Cô diện áo hoodie, đội mũ ấm áp.

Vẻ ngoài của Huỳnh Tân có sự thay đổi so với trước. Dưới bình luận, không ít dân mạng dành lời khen cho khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và phong thái tự tin của con gái Triệu Vy.

Huỳnh Tân sắp sửa bước sang tuổi 16. Cô có tài khoản mạng xã hội nhưng không thường xuyên sử dụng. Đây là lần hiếm hoi con gái Triệu Vy đăng ảnh trên mạng xã hội.

Huỳnh Tân khác lạ ở tuổi 16. Ảnh: IGNV.

Năm ngoái, con gái Triệu Vy từng gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện cùng mẹ tại sân bay. Huỳnh Tân sở hữu chiều cao nổi bật và khuôn mặt hài hòa cùng mái tóc dài.

Huỳnh Tân (Tiểu Tứ Nguyệt) là con gái của Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô bé sinh năm 2010 tại Singapore, theo học tại Hong Kong khi lớn lên.

Từ nhỏ đến lớn, Triệu Vy hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con trên mạng xã hội. Huỳnh Tân có cuộc sống kín tiếng.

Trước đây, khi nhắc tới con gái, Triệu Vy cho biết Tiểu Tứ Nguyệt là tình yêu lớn nhất đời cô. Nữ diễn viên cũng khẳng định cô không ép buộc con phải trở nên hoàn hảo mà chỉ mong con được hạnh phúc. Theo Triệu Vy, con gái có tính cách độc lập, mạnh mẽ, giản dị và hiểu chuyện.

Từ nhỏ, Triệu Vy cho con gái học thư pháp, nghệ thuật từ nhỏ để hun đúc tinh thần và khí chất của con. Cô bé cũng được bạn bè của nữ diễn viên khen ngợi là "tiểu tài nữ".