Chuyện tình của Lan Thy

Nhạc trưởng Dustin Tiêu vừa gây bất ngờ khi cầu hôn bạn gái Lan Thy ngay tại một lễ cưới của em họ. Nữ diễn viên khóc, nói lời đồng ý khi bạn trai trao nhẫn kim cương. Sau đó, trên trang cá nhân, cả hai đều chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc phúc cho cả hai. Theo Dustin Tiêu, hiện cả hai chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.