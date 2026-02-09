Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Chuyện tình của Lan Thy

  • Thứ hai, 9/2/2026 10:27 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu hẹn hò kín đáo trong hai năm qua. Cả hai ủng hộ nhau trong công việc và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

lan thy anh 1lan thy anh 2

Nhạc trưởng Dustin Tiêu vừa gây bất ngờ khi cầu hôn bạn gái Lan Thy ngay tại một lễ cưới của em họ. Nữ diễn viên khóc, nói lời đồng ý khi bạn trai trao nhẫn kim cương. Sau đó, trên trang cá nhân, cả hai đều chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc phúc cho cả hai. Theo Dustin Tiêu, hiện cả hai chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.

lan thy anh 3

Cặp nhạc trưởng - diễn viên đồng hành vài năm qua. Họ ủng hộ nhau trong công việc và luôn thể hiện sự trân trọng nửa kia. Vào những sự kiện công chiếu phim của bạn gái, Dustin Tiêu đều xuất hiện để chúc mừng.
lan thy anh 4

Cả hai cũng thường có những chuyến du lịch cùng nhau. Đà Lạt là điểm đến yêu thích của đôi trẻ. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu mỗi khi xuất hiện bên cạnh nhau. Nhạc trưởng cũng thích chia sẻ hình ảnh bên bạn gái trên trang cá nhân.

lan thy anh 5lan thy anh 6

Dustin Tiêu hơn bạn gái 1 tuổi. Anh được biết đến là nhạc trưởng tài năng, từng chỉ huy thành công nhiều đêm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả. Dustin Tiêu có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt. Anh từng là người điều khiển dàn nhạc trong lễ cưới của Diễm My 9X và gần nhất là hôn lễ của Tiên Nguyễn.

lan thy anh 7

Hình ảnh bên bạn trai tại một sự kiện ra mắt phim của Lan Thy. Dustin Tiêu từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ).

lan thy anh 8lan thy anh 9

Trong khi đó, Lan Thy khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô không chia sẻ quá nhiều hình ảnh hay khoảnh khắc bên người yêu vài năm qua.

lan thy anh 10

Lan Thy sinh năm 1998, xuất phát điểm là người mẫu ảnh. Cô từng dừng học trường y để theo đuổi con đường diễn xuất. Cô được biết đến khi tham gia phim điện ảnh Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil's Diner) của Hàm Trần. Gần đây, Lan Thy đóng MV Mục Hạ Vô Nhân của Soobin Hoàng Sơn - Binz - NSND Huỳnh Tú.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Lan Thy được cầu hôn

Tối 8/2, nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn Lan Thy. Cả hai trải qua khoảng hai năm gắn bó, hẹn hò.

12 giờ trước

Ne Tran Thanh, My Tam dau ai? hinh anh

Né Trấn Thành, Mỹ Tâm đấu ai?

06:09 8/2/2026 06:09 8/2/2026

0

Không đưa mình vào thế khó, Mỹ Tâm quyết định mang “Tài” trình chiếu vào dịp lễ 8/3. Tác phẩm sẽ đấu với hai phim Việt khác gồm “Nhà mình đi thôi” và “Quỷ nhập tràng 2”.

Vo Kanye West pha vo im lang hinh anh

Vợ Kanye West phá vỡ im lặng

22:33 6/2/2026 22:33 6/2/2026

0

Sau thời gian im lặng, Bianca Censori lần đầu lên tiếng về những thông tin đời tư. Đáng chú ý, cô đề cập tới cáo buộc bị chồng kiểm soát, phải mặc đồ hở hang.

An Nhi

Ảnh: FBNV

lan thy lan thy bạn trai lan thy

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý