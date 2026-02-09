Chuyện tình của Lan Thy

Nhạc trưởng Dustin Tiêu vừa gây bất ngờ khi cầu hôn bạn gái Lan Thy ngay tại một lễ cưới của em họ. Nữ diễn viên khóc, nói lời đồng ý khi bạn trai trao nhẫn kim cương. Sau đó, trên trang cá nhân, cả hai đều chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc phúc cho cả hai. Theo Dustin Tiêu, hiện cả hai chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.
Cặp nhạc trưởng - diễn viên đồng hành vài năm qua. Họ ủng hộ nhau trong công việc và luôn thể hiện sự trân trọng nửa kia. Vào những sự kiện công chiếu phim của bạn gái, Dustin Tiêu đều xuất hiện để chúc mừng.
Cả hai cũng thường có những chuyến du lịch cùng nhau. Đà Lạt là điểm đến yêu thích của đôi trẻ. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu mỗi khi xuất hiện bên cạnh nhau. Nhạc trưởng cũng thích chia sẻ hình ảnh bên bạn gái trên trang cá nhân.
Dustin Tiêu hơn bạn gái 1 tuổi. Anh được biết đến là nhạc trưởng tài năng, từng chỉ huy thành công nhiều đêm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả. Dustin Tiêu có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt. Anh từng là người điều khiển dàn nhạc trong lễ cưới của Diễm My 9X và gần nhất là hôn lễ của Tiên Nguyễn.
Hình ảnh bên bạn trai tại một sự kiện ra mắt phim của Lan Thy. Dustin Tiêu từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ).
Trong khi đó, Lan Thy khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô không chia sẻ quá nhiều hình ảnh hay khoảnh khắc bên người yêu vài năm qua.
Lan Thy sinh năm 1998, xuất phát điểm là người mẫu ảnh. Cô từng dừng học trường y để theo đuổi con đường diễn xuất. Cô được biết đến khi tham gia phim điện ảnh Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil's Diner) của Hàm Trần. Gần đây, Lan Thy đóng MV Mục Hạ Vô Nhân của Soobin Hoàng Sơn - Binz - NSND Huỳnh Tú.
