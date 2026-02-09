Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MV 'Bống bống bang bang' hơn 600 triệu lượt xem biến mất

  • Thứ hai, 9/2/2026 19:45 (GMT+7)
  • 36 phút trước

MV "Bống bống bang bang" của 365 không còn hiện diện trên nền tảng YouTube. Phát hành vào 2016, sản phẩm ghi nhận hơn 600 triệu lượt xem.

Theo ghi nhận, MV Bống bống bang bang của 365, phát hành vào 2016 đã bị gỡ/ẩn khỏi nền tảng YouTube. Hiện chưa rõ lý do sản phẩm này không còn hiện diện.

MV Bống bống bang bang từng được đăng tải trên kênh của công ty giải trí VAA do Ngô Thanh Vân sáng lập. Song hiện tại, kênh của công ty cũng không còn xuất hiện trên YouTube.

Trong khi đó, một phiên bản khác của MV Bống bống bang bang vẫn hiển thị trên kênh Yeah1 Music với 42 triệu lượt xem, phát hành cách đây 9 năm.

Bong bong bang bang anh 1

MV Bống bống bang bang với hơn 600 triệu lượt xem bất ngờ biến mất khỏi YouTube.

Bống bống bang bang là nhạc phim của Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016). MV do nhạc sĩ Only C sáng tác, 365 thể hiện.

Khi mới phát hành vào tháng 6/2016, MV không gây hiệu ứng lớn và tạo thành cơn sốt khắp các trang mạng xã hội giống nhiều sản phẩm đạt lượt xem lớn khác ở Vpop.

Chỉ đến khi nó trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất vào tháng 1/2017, công chúng mới thực sự chú ý.

Trong MV, các thành viên 365 hóa thân thành những nhân vật dân gian như Trạng Tí, Dần béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Đây tiếp tục là những hình ảnh rất quen thuộc trong tuổi thơ của mỗi khán giả. Đặc biệt, phần vũ đạo hài hước, đáng yêu và cũng dễ thực hiện sau đó đã tạo nên trào lưu cover trên mạng xã hội. Điều đó càng khiến lượt xem của MV tăng không ngừng.

Bống bống bang bang có nhiều yếu tố để được khán giả yêu thích. Đầu tiên là yếu tố giai điệu, hình ảnh… phù hợp với mọi lứa tuổi khán giả. Đặc biệt, ca khúc được các em nhỏ yêu thích.

365 là nhóm nhạc dự án của công ty do Ngô Thanh Vân thành lập được giới thiệu vào năm 2010. Trước đó, các thành viên trải qua 3 tháng tuyển chọn và 6 tháng tập luyện cùng nhau.

365 tạo được dấu ấn trong bối cảnh mô hình nhóm khó phát triển và có chỗ đứng tại Vpop. Đầu tháng 7/2016, nhóm tuyên bố tan rã, đánh dấu chặng đường mới của các thành viên.

Sam khóc, nói về mâu thuẫn với mẹ

Trong cuộc trò chuyện cùng Võ Hoàng Yến, Sam kể về mâu thuẫn với mẹ. Cô khóc và cho biết hai mẹ con đã lâu không nói chuyện hay ăn cơm chung.

3 giờ trước

An Nhi

Bống bống bang bang Ngô Thanh Vân Yeah1 Thần đồng đất Việt Bống bống bang bang 365

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

    Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

    Tập đoàn Yeah1 khởi đầu là trang thông tin điện tử yeah1.com với doanh thu vỏn vẹn 150 USD. Công ty đã phát triển trở thành đơn vị kinh doanh giải trí, quảng cáo trực tuyến, truyền hình lớn. Đây cũng là công ty giải trí đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt.

    • Thành lập: 2006
    • Sáng lập: Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: YEG

    Website

  • Thần đồng đất Việt

    Thần đồng đất Việt là một bộ truyện tranh thiếu nhi nhiều tập của Việt Nam, tập truyện đầu tiên mang tên Pháp sư gọi bưởi được Nhà xuất bản Trẻ phát hành vào ngày 16/2/2002. Hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần đồng đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam.

Đọc tiếp

