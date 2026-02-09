MV 'Bống bống bang bang' hơn 600 triệu lượt xem biến mất

MV "Bống bống bang bang" của 365 không còn hiện diện trên nền tảng YouTube. Phát hành vào 2016, sản phẩm ghi nhận hơn 600 triệu lượt xem.

Theo ghi nhận, MV Bống bống bang bang của 365, phát hành vào 2016 đã bị gỡ/ẩn khỏi nền tảng YouTube. Hiện chưa rõ lý do sản phẩm này không còn hiện diện.

MV Bống bống bang bang từng được đăng tải trên kênh của công ty giải trí VAA do Ngô Thanh Vân sáng lập. Song hiện tại, kênh của công ty cũng không còn xuất hiện trên YouTube.

Trong khi đó, một phiên bản khác của MV Bống bống bang bang vẫn hiển thị trên kênh Yeah1 Music với 42 triệu lượt xem, phát hành cách đây 9 năm.

Bống bống bang bang là nhạc phim của Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016). MV do nhạc sĩ Only C sáng tác, 365 thể hiện.

Khi mới phát hành vào tháng 6/2016, MV không gây hiệu ứng lớn và tạo thành cơn sốt khắp các trang mạng xã hội giống nhiều sản phẩm đạt lượt xem lớn khác ở Vpop.

Chỉ đến khi nó trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất vào tháng 1/2017, công chúng mới thực sự chú ý.

Trong MV, các thành viên 365 hóa thân thành những nhân vật dân gian như Trạng Tí, Dần béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Đây tiếp tục là những hình ảnh rất quen thuộc trong tuổi thơ của mỗi khán giả. Đặc biệt, phần vũ đạo hài hước, đáng yêu và cũng dễ thực hiện sau đó đã tạo nên trào lưu cover trên mạng xã hội. Điều đó càng khiến lượt xem của MV tăng không ngừng.

Bống bống bang bang có nhiều yếu tố để được khán giả yêu thích. Đầu tiên là yếu tố giai điệu, hình ảnh… phù hợp với mọi lứa tuổi khán giả. Đặc biệt, ca khúc được các em nhỏ yêu thích.

365 là nhóm nhạc dự án của công ty do Ngô Thanh Vân thành lập được giới thiệu vào năm 2010. Trước đó, các thành viên trải qua 3 tháng tuyển chọn và 6 tháng tập luyện cùng nhau.

365 tạo được dấu ấn trong bối cảnh mô hình nhóm khó phát triển và có chỗ đứng tại Vpop. Đầu tháng 7/2016, nhóm tuyên bố tan rã, đánh dấu chặng đường mới của các thành viên.