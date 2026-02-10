David Beckham bán penthouse 24,6 triệu USD ở Mỹ

Cựu danh thủ Anh đã bán penthouse ở Miami (Mỹ) với giá 24,6 triệu USD. Anh tậu căn nhà này cách đây 6 năm.

Theo New York Post, David Beckham vừa hoàn tất việc bán penthouse tại tòa nhà One Thousand Museum với giá 24,6 triệu USD . Thương vụ này mang về cho David Beckham khoản lợi nhuận ròng lên tới 4,8 triệu USD so với mức giá 19,8 triệu USD mà anh đã chi ra vào năm 2020 thông qua công ty Beckham Brand Limited.

Tọa lạc tại tầng 59 của một trong những tòa tháp cao nhất thành phố, căn hộ không chỉ là một tài sản giá trị mà còn là một kiệt tác kiến trúc của cố kiến trúc sư huyền thoại Zaha Hadid. Căn penthouse gồm 5 phòng ngủ, hơn 6 phòng tắm với hệ thống cửa kính kịch trần. Nhà bếp phong cách Italy từ thương hiệu Gatto Cucine, mặt đá thạch anh và các phòng tắm tiêu chuẩn spa. Ban công rộng lớn view hướng ra biển và quyền tiếp cận trực tiếp sân đỗ trực thăng riêng đầu tiên của Miami.

David bán penthouse 24,6 triệu USD ở Mỹ. Ảnh: EPA/Mega.

David và vợ Victoria cũng được sử dụng phòng tập thể dục và spa hai tầng, hồ bơi vô cực cùng khu phức hợp làm đẹp của tòa tháp.

Tòa nhà One Thousand Museum bao gồm 82 căn hộ riêng biệt, một phòng chờ trên cao dành cho cư dân, trung tâm thể thao dưới nước và một rạp chiếu phim riêng.

Tổ ấm xa hoa này từng là nơi ở của gia đình Beckham sau khi David thành lập đội bóng Inter Miami

Sau khi bán căn penthouse này, cặp đôi vẫn sở hữu một biệt thự trị giá 72,25 triệu đô la (60 triệu bảng Anh) ở Miami Beach.

Đáng chú ý, động thái bán nhà diễn ra ngay sau khi cậu con trai cả Brooklyn Beckham gây chấn động dư luận bằng bản tuyên bố dài 6 trang. Trong đó, Brooklyn tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc và khẳng định không có ý định hòa giải với cha mẹ, thậm chí dùng những từ ngữ nặng nề như "kiểm soát và thao túng" để nói về ông bà Becks.

Cách đây ít ngày, Brooklyn giáng thêm một đòn vào David khi xóa đi hình xăm dành cho ông. Cụ thể, chàng đầu bếp trẻ từng có hình xăm mỏ neo trên cánh tay phải với dòng chữ "Dad" (tạm dịch: Cha) in hoa ở chính giữa. Tuy nhiên, khi xuống phố với vợ Nicola Peltz tại Los Angeles (Mỹ), dòng chữ trên tay anh đã được che lại bằng hình ảnh khác.