Công bố nguyên nhân cái chết của diễn viên 'Ở nhà một mình'

Catherine O'Hara qua đời ở tuổi 71 sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Theo giấy chứng tử, nữ diễn viên mất vì tắc mạch phổi.

Theo People, nữ diễn viên Catherine O'Hara mất vào ngày 30/1, hưởng thọ 71 tuổi. Thời điểm đó, đại diện của cố diễn viên cho biết bà qua đời sau một thời gian ngắn chống chọi với bạo bệnh song không cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân cái chết.

Mới đây, Sở Y tế Los Angeles xác nhận rằng O'Hara ra đi do bị tắc mạch phổi. Ung thư trực tràng được ghi nhận là nguyên nhân gây ra tắc mạch. Theo giấy chứng tử, nữ diễn viên đã được hỏa táng sau đó.

Catherine O'Hara qua đời ở tuổi 71 sau thời gian điều trị ung thư. Ảnh: FilmMagic.

Sinh năm 1954 tại Toronto (Canada), Catherine O'Hara được xem là một trong những biểu tượng lớn của hài kịch Bắc Mỹ. Bà khởi nghiệp từ sân khấu ứng biến Second City và trở thành gương mặt chủ lực của chương trình truyền hình đình đám Second City Television (SCTV) trong thập niên 1980, nơi giúp bà giành nhiều đề cử Emmy và một lần chiến thắng.

Năm 1990, O'Hara được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi khi vào vai Kate McCallister - mẹ của nhân vật chính - trong Home Alone. Vai diễn này tiếp tục được bà đảm nhận trong phần hai ra mắt năm 1992.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ, Catherine O'Hara ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật như Beetlejuice, Best in Show, A Mighty Wind và đặc biệt là series Schitt’s Creek.

Sự ra đi của nữ diễn viên khiến các nghệ sĩ, đồng nghiệp tiếc thương. Macaulay Culkin đăng tải hai bức ảnh đáng nhớ về diễn viên quá cố. Khoảnh khắc đầu tiên là khi anh còn nhỏ, được đóng chung với Catherine O'Hara trong phim Home Alone (Ở nhà một mình). Bức ảnh còn lại là lúc nữ diễn viên có mặt để chúc mừng Macaulay Culkin tại lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2024.

"Mẹ ơi. Con tưởng chúng ta còn nhiều thời gian hơn. Con muốn nhiều hơn nữa. Con muốn ngồi cạnh mẹ và còn nhiều điều muốn nói. Con yêu mẹ", anh viết.