Con gái Quyền Linh ở tuổi 18

Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ), con gái út của Quyền Linh sở hữu ngoại hình nổi bật ở tuổi 18. Khác chị gái, cô chuộng phong cách cá tính, táo bạo.

Trên trang cá nhân, Mai Thảo Ngọc chia sẻ bộ ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình những ngày cận Tết Nguyên đán. Hạt Dẻ diện outfit gợi cảm với bratop phối chân váy sequin. Con gái út của Quyền Linh gây chú ý với hình thể cân đối và đôi chân dài. Cô thoải mái tạo dáng bên bãi biển.

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ được khen ngợi về sắc vóc. Khác phong cách ngọt ngào của chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ chuộng diện những trang phục tôn dáng và lối makeup trẻ trung, cá tính.

Hạt Dẻ diện outfit tôn dáng khi dạo biển. Ảnh: IGNV.

Con gái út của Quyền Linh thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân với 280.000 lượt theo dõi. Hạt Dẻ cao hơn 1,7 m, khuôn mặt sắc sảo, với má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn.

Hạt Dẻ sinh năm 2008, đang theo học một trường quốc tế tại TP.HCM. Cô không nổi tiếng như chị gái và có tính cách khá trầm tính.

Trước đây, chị Dạ Thảo, vợ Quyền Linh tiết lộ Hạt Dẻ sống tình cảm, quan tâm tới mọi người. Cô bé thường làm tan chảy trái tim của ba mẹ bởi nhiều câu nói và hành động ân cần.

Con gái út của Quyền Linh xinh đẹp ở tuổi 18. Ảnh: IGNV.

"Có lần, tôi đọc bài báo Dễ đột quỵ khi tắm đêm cho cả nhà nghe. Từ đó, thấy mẹ tắm, Hạt Dẻ ngồi ngay cửa phòng tắm canh chừng. Hoặc thấy ba Linh tắm hơi lâu, em nói, 'Con đi kiểm tra cho đảm bảo'. Và con đứng trước cửa phòng gọi ba Linh ơi", chị kể.

Nói về khả năng của con gái, chị Dạ Thảo cho biết Hạt Dẻ biết chơi đàn và vẽ tranh. Nhiều người khuyên vợ chồng Quyền Linh nên cho con gái theo đuổi nghệ thuật hoặc đăng ký thi hoa hậu. Nhưng bà xã của MC cho hay đó là chuyện tương lai.

Chị gái của Hạt Dẻ đang theo học chuyên ngành kinh doanh ở ĐH RMIT (TP.HCM). Trước đó, Lọ Lem trúng tuyển tại University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn) ở Anh, nhưng quyết định học ở Việt Nam để gần gia đình.