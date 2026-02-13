Pháo mặc đầm xuyên thấu táo bạo

Nữ diễn viên "Thỏ ơi" gây chú ý với trang phục xuyên thấu trên thảm đỏ sự kiện. Thiết kế giúp Pháo tôn hình thể gợi cảm.

Thảm đỏ sự kiện công chiếu phim Thỏ ơi (Trấn Thành) có sự xuất hiện của đông đảo dàn sao Việt. Đáng chú ý, trong dàn nữ diễn viên chính của dự án điện ảnh Tết, Pháo nổi bật với thiết kế ren xuyên thấu táo bạo. Trang phục nổi bật với họa tiết thêu nổi, phần tay dài và cổ cao ôm sát. Thiết kế có phom dáng đuôi cá, mang lại sự kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm cho nữ diễn viên.

Cô kết hợp thêm phụ kiện là hoa tai và nhẫn bản lớn. Mái tóc ngắn cá tính phù hợp với tổng thể outfit.

Trấn Thành bên cạnh hai diễn viên Thỏ ơi gồm Pháo và Lyly. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh Pháo, Lyly cũng táo bạo không kém với mini-set gồm áo crop-top đen phối ren và chân váy ngắn ôm sát, giúp khoe khéo vòng eo săn chắc. Cô kết hợp thêm áo choàng dạng cape dài chạm đất. Điểm nhấn của trang phục nằm ở loạt bông hoa nhỏ nhiều sắc màu được đính kết thủ công trên nền vải voan mỏng.

Thỏ ơi đánh dấu màn chạm ngõ của Pháo và Lyly với điện ảnh. Tại sự kiện, Lyly bày tỏ sự lo lắng trong lần đầu đóng phim. Cô cho biết: "Khi poster phim được công bố trước đó, cũng có rất nhiều hoài nghi về diễn xuất của chúng tôi - những người chưa có kinh nghiệm. Nhưng khi tham gia dự án này với anh Trấn Thành, chúng tôi không mang tâm lý của ca sĩ, rapper tham gia phim điện ảnh mà cố gắng bằng mọi nỗ lực để làm tốt nhất vai diễn của mình".

Trong khi đó, Pháo cho biết: "Có một phân cảnh mà tôi nhớ mãi là cảnh cắt bánh kem và khóc một mình trong ngày sinh nhật của Nhật Hạ. Lúc đầu diễn, tôi không thể khóc được, anh Trấn Thành cứ đứng bên tai mắng 'em là một diễn viên vô tổ chức', lúc ấy tôi mới khóc được. Sau đó anh Trấn Thành cũng xin lỗi tôi, vì đấy là cách duy nhất để mình nhập vai".

Bộ phim thứ 5 của Trấn Thành thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, pha yếu tố giật gân, phim xoay quanh ba mối quan hệ được đan cài, chồng chéo. Từ đó, những hiểu lầm, rạn nứt hôn nhân, chuyện ngoại tình dần được lật mở, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Trong mạch truyện ấy, Lyly vào vai người dẫn dắt một chương trình tư vấn tình yêu - điểm khởi nguồn của mọi biến cố. Pháo hóa thân thành cô gái vướng vào mối quan hệ với người đã có gia đình, còn Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh người đàn ông cực đoan, níu kéo tình yêu theo cách độc hại.