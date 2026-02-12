Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, chửi thề

Trấn Thành chia sẻ việc quản lý con cái là trách nhiệm của phụ huynh. Mỗi phim điện ảnh ra rạp đều được phân loại độ tuổi và không nên giới hạn sự sáng tạo của đạo diễn.

Chiều 12/2, buổi công chiếu phim Tết Thỏ ơi diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn Trấn Thành cùng dàn diễn viên chính gồm Pháo, Lyly, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn...

Phim điện ảnh của Trấn Thành có thời lượng 127 phút, gắn nhãn 18+. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, pha yếu tố giật gân, xoay quanh câu chuyện của ba cặp đôi: vợ chồng Hải Lan (Văn Mai Hương) - Ngọc Sơn (Quốc Anh); Hải Linh (Lyly) - Thế Phong (Vĩnh Đam) và Nhật Hạ (Pháo) - Trung Kim (Trấn Thành).

Trấn Thành phủ nhận việc can thiệp vào việc suất chiếu tại hệ thống rạp vào mùa phim Tết.

Trong phần giao lưu sau buổi chiếu, Trấn Thành nhận câu hỏi từ báo giới về việc dự án được phân loại T18 và có nhiều ngôn từ tục tĩu, chửi thề sẽ ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Đạo diễn phản hồi: "Nếu mình là phụ huynh, phải cấm coi những điều đó. Cha mẹ đẻ con thì tự quản lý chứ tự nhiên không cho người ta làm phim".

Trấn Thành nói thêm mỗi bộ phim có một đối tượng xem phim khác nhau và đã được phân loại độ tuổi trước khi ra rạp. Vì vậy, không nên giới hạn sự sáng tạo của đạo diễn.

"Hỏi thiệt, hồi xưa, những người ở đây có lén coi không. Rồi chúng ta cũng tự lớn và chọn nói hay không nói những ngôn từ như vậy mà. Tất cả đều có lựa chọn của mình. Ba mẹ dạy là một chuyện, mình lớn rồi ra sao là một chuyện khác. Yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ à", đạo diễn cho hay.

Trấn Thành cũng chia sẻ việc Thỏ ơi gắn nhãn 18+ là phù hợp và anh không lo lắng điều đó ảnh hưởng đến doanh thu tác phẩm. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim có doanh thu tốt nhất của Trấn Thành là Mai cũng từng phân loại T18 và mang về hơn 520 tỷ đồng .

"Khi đã làm phim, tôi muốn làm đến nơi đến chốn. Tôi phải làm sao để khán giả tin vào câu chuyện. Nếu tự giới hạn mình vì những con số thì đó mới là rào cản", anh bày tỏ.

Cũng tại buổi họp báo, Trấn Thành "lần cuối cùng" lên tiếng về nghi vấn "mua suất, ép suất chiếu" vào mỗi mùa phim Tết.

"Trấn Thành không có họ hàng gì với ông rạp nào để ưu ái sắp suất chiếu cho tôi và lấn người ta. Tôi là một người bình thường, mang hàng ra rạp rồi năn nỉ người ta bán. Tôi không có mối quan hệ với ông rạp nào để được ưu tiên. Tôi nghĩ nhà rạp cần tiền để chạy, trả tiền cho nhân viên, kiếm lời và trang trải cho những mùa phim không bán được. Cho nên chúng ta phải thông cảm cho nhà rạp. Họ phải bán bộ phim nào bán được. Đừng có nói Trấn Thành giành suất chiếu. Tôi làm gì có phép thần thông đó. Tôi không chèn qua rạp này rạp kia để nói: 'Anh ơi chiếu phim tôi'. Phim không hay thì người ta chiếu cái gì. Rạp chỉ chiếu phim mà người ta bán được thôi", anh cho biết.

Chia sẻ về mức đầu tư dự án, Trấn Thành nhấn mạnh phim điện ảnh thứ 5 của anh ngốn 2 triệu USD . Dù vậy, anh vẫn quyết định "chơi lớn" để thử thách bản thân và tạo điều kiện cho thị trường điện ảnh Việt phát triển hơn.

"Nếu ai hỏi phim này có muốn vượt kỷ lục của Mai hay không. Câu trả lời là có. Làm phim là phải có lời, sao mà âm được. Ai nói làm phim mà không cần tiền là xạo. Tôi sòng phẳng và thẳng thắn. Phim thắng cũng là lời khẳng định tôi đang làm đúng, đàng hoàng và cho bản thân đủ tài chính để làm dự án sau", anh nói.

Thỏ ơi là một trong những bộ phim sẽ hiện diện ở đường đua phim Tết Nguyên đán 2026. Phim đối đầu với Nhà ba tôi một phòng - tác phẩm đầu tay Trường Giang làm đạo diễn, khai thác câu chuyện gia đình và mâu thuẫn thế hệ trong bối cảnh khu chung cư cũ; Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau Mai (2024), mang màu sắc hài - tình cảm với những tình huống tréo ngoe. Ngoài ra, Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, tiếp tục kể câu chuyện xung đột giữa quan niệm cũ và lối sống hiện đại trong gia đình Việt, với sự góp mặt của Thu Trang, Xuân Hinh, cũng là đối thủ đáng gờm.