Jung Eun Woo, nam chính phim truyền hình "Cô dâu mặt trời" đột ngột qua đời vào sáng 11/2, hưởng dương 40 tuổi.

Truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Jung Eun Woo. Theo Daum, nam chính Cô dâu mặt trời mất vào sáng 11/2, hưởng dương 40 tuổi. Linh cữu của Jung Eun Woo hiện được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện New Korea. Lễ tang sẽ tổ chức tại phòng đặc biệt số 2 từ trưa 13/2. Sau đó, thi hài nam diễn viên hỏa táng tại Đài hỏa táng Byeokje.

Thông tin về sự ra đi của nam diễn viên khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Jung Eun Woo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006 qua bộ phim Sharp 3 của đài KBS. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, tên tuổi của anh mới thực sự bứt phá và được đông đảo công chúng biết đến khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Cô dâu mặt trời (Bride of the Sun) trên sóng SBS.

Jung Eun Woo qua đời ở tuổi 40. Ảnh: Yonhap News.

Năm 2012 được coi là thời điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên viên. Với việc góp mặt liên tiếp trong các tác phẩm như Năm ngón tay (Five Fingers), Người lạ (Stranger) và Người vợ tốt (The Well-Raised Daughter), anh đã xuất sắc nhận giải New Star Award tại Lễ trao giải SBS Drama Awards. Một năm sau đó, anh tiếp tục khẳng định thực lực bằng giải thưởng Diễn xuất đặc biệt ở hạng mục phim ngắn.

Jung Eun Woo vẫn miệt mài cống hiến qua các vai diễn đa dạng, tiêu biểu là vai Wang Yi Ryuk trong bộ phim quốc dân Hương vị đồng tiền (My Only One). Bộ phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021) chính là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Trong một bài phỏng vấn trên BNT News, Jung Eun Woo từng chia sẻ: "Tôi đã đi lên từ những vai quần chúng, vai phụ rồi mới đến vai chính. Tôi nghĩ nếu mình đạt được sự nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể giữ vững những suy nghĩ như hiện tại. Dù sự nổi tiếng có thể mang lại sự sung túc về vật chất, nhưng tôi tin chắc rằng nó không bao giờ đồng nghĩa với hạnh phúc".