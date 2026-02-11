Diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 34

Nam diễn viên Blake Garrett qua đời đột ngột sau thời gian ngắn ngủi điều trị bệnh. Nguyên nhân cái chết của anh chưa được công bố.

Theo New York Post, Blake Garrett, diễn viên nổi tiếng trong bộ phim How to Eat Fried Worms, đã qua đời ở tuổi 34. Anh mất tại Oklahoma sau thời gian ngắn ngủi điều trị bệnh.

Bà Carol, mẹ nam diễn viên cho hay hơn một tuần trước, Blake Garrett phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nhức dữ dội và được chẩn đoán mắc bệnh zona. Sau thời gian ngắn điều trị, bệnh tình của anh không có dấu hiệu thuyên giảm. Blake Garrett mất đột ngột, chưa rõ nguyên nhân.

Blake Garrett (bên trái) đóng vai Plug trong phim How to Eat Fried Worms. Ảnh: Shutterstock.

Hiện tại, gia đình diễn viên vẫn đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Blake Garrett sinh ngày 14/9/1992 tại Austin, Texas. Anh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm và bắt đầu đứng trên sân khấu từ năm 8 tuổi qua các vở diễn tại địa phương. Anh được biết đến khi đóng vai chính chàng phù thủy trong Aladdin and his Magical Lamp và nhân vật Charlie Brown trong vở Peanuts: A Charlie Brown Tribute. Ngoài ra, nam diễn viên còn góp mặt trong nhiều vở như The Wizard of Oz, Annie và Grease.

Năm 2007, Garrett cùng dàn diễn viên trong bộ phim điện ảnh How To Eat Fried Worms nhận giải thưởng Young Artist Award cho hạng mục Dàn diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Tác phẩm hài dành cho thiếu nhi này ra mắt năm 2006, do Bob Dolman viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên cuốn sách cùng tên xuất bản năm 1973 của Thomas Rockwell. Trong phim, Garrett có cơ hội hợp tác cùng các diễn viên tên tuổi như James Rebhorn, Kimberly Williams-Paisley và Tom Cavanagh.

Ở tuổi lên 10, nam diễn viên từng có hành trình lưu diễn quốc tế cùng show diễn thực cảnh Barney’s Colorful World (giai đoạn 2003-2004). Trong chương trình này, anh vào vai Mike. Những năm gần đây, Garrett không tham gia nhiều dự án phim ảnh.