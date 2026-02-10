Jack gây bàn tán xôn xao

Trường Giang vấp tranh luận khi mời Jack hát nhạc phim Tết. Đây là lần hợp tác hiếm hoi của cả hai sau nhiều năm, kể từ Running Man Vietnam mùa 2.

Tối 10/2, Trường Giang công bố Jack là ca sĩ hát nhạc phim Nhà ba tôi một phòng. "Ai cũng từng là một đứa trẻ", đạo diễn chia sẻ kèm với tấm ảnh có ảnh Jack.

Đây là lần hợp tác hiếm hoi của cả hai sau nhiều năm, kể từ Running Man Vietnam mùa 2. Thông tin nói trên đang vấp tranh luận trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Việc Trường Giang hợp tác với Jack trong bối cảnh nam ca sĩ vướng ồn ào, bị cấm diễn 9 tháng, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Jack hát nhạc phim Tết của Trường Giang. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, không ít tài khoản mạng cho rằng phim của Trường Giang khai thác câu chuyện về tình cha con. Trong khi đó, Jack nhiều năm qua vướng lùm xùm đời tư nên không phù hợp.

"Thật bất ngờ khi Trường Giang hợp tác với nghệ sĩ vướng ồn ào"; "Bộ phim về tình cha con nhưng lại mời Jack. Thật khó hiểu"... là những bình luận để lại.

Trước những phản ứng trái chiều, đạo diễn Trường Giang chưa đưa ra phản hồi.

Cả hai từng thân thiết sau khi tham gia chương trình 7 Nụ cười xuân và Running Man Vietnam mùa 2.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra quyết định đình chỉ hoạt động Jack trong 9 tháng. Ngoài lệnh cấm biểu diễn, Jack còn chịu mức phạt hành chính 55 triệu đồng do biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Công ty TNHH dịch vụ giải trí The East bị phạt tiền 50 triệu đồng với lỗi tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Vào ngày 16/10/2025, tại một chương trình ở Hà Nội, tiết mục của Jack với những ca từ phản cảm khiến công chúng bức xúc. Jack sau đó lên tiếng nhận sai, bày tỏ sẽ dành thời gian để nhìn nhận lại.