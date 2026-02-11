Nhà quay phim VTV Quí Tùng qua đời

Em gái của Quí Tùng cho biết anh qua đời vào chiều 11/2. Lễ tang của nhà quay phim sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn ở Hà Nội.

Tối 11/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Quỳnh Anh, em gái của nhà quay phim Quí Tùng cho biết anh qua đời vào 13h30 cùng ngày, hưởng dương 37 tuổi. Quí Tùng mất tại nhà riêng sau thời gian điều trị ung thư máu.

Theo chị Quỳnh Anh, anh Quí Tùng phát hiện bệnh cách đây hơn 3 tháng. Thời gian qua, anh điều trị tích cực, kiên cường chống chọi với bạo bệnh đến giây phút cuối đời.

Nhà quay phim Quí Tùng mất ở tuổi 37 sau thời gian điều trị ung thư máu.

Lễ nhập quan diễn ra vào 6h30 ngày 13/2 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn ở Hà Nội. Sau đó, lễ viếng bắt đầu từ 8h45 đến 10h cùng ngày. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào 10h15 phút. Thi hài của anh được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, sau đó an táng ở nghĩa trang Làng Rùa Hạ, xã Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội.

"Anh trai của tôi - niềm tự hào của gia đình, người luôn sống trọn nghĩa với anh em, bạn bè. Anh ra đi nhưng tình cảm và những điều tốt đẹp anh để lại sẽ không ai có thể quên. Tạm biệt anh. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được làm em gái của anh", Quỳnh Anh chia sẻ.

Sự ra đi của Quí Tùng để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp. Trên mạng xã hội, các MC, BTV của VTV đều có bài đăng, tiễn biệt nhà quay phim 37 tuổi.

MC Công Tố chia sẻ: "Tạm biệt anh. Không còn đau nữa rồi anh ạ. Ở trên nơi đẹp đẽ mới, anh vẫn được làm việc mình yêu thích, được yêu thương, anh nhé".

Quí Tùng (Tên đầy đủ là Nguyễn Quí Tùng) sinh năm 1989, tại phường Kim Liên, Hà Nội. Anh gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam hơn 10 năm. Quí Tùng từng tham gia tác nghiệp ở các chương trình về thể thao, sự kiện quan trọng, gần nhất có Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.