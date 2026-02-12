Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thực hư vụ Sen Vàng tổ chức Miss Universe Vietnam

  Thứ năm, 12/2/2026 19:55 (GMT+7)
Thông tin Sen Vàng nắm bản quyền và tổ chức Miss Universe Vietnam lan truyền trên mạng, gây nhiều bàn tán.

Tối 12/2, công ty Sen Vàng có thông báo chính thức về việc nắm bản quyền và tổ chức Miss Universe Vietnam. Theo phía Sen Vàng, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là sai lệch. Đơn vị này không sở hữu bản quyền, không tham gia vào quá trình tổ chức, vận hành và không có bất kỳ liên quan nào đến cuộc thi Miss Universe Vietnam.

"Để tránh những hiểu nhầm không đáng có, đề nghị quý khán giả, đối tác và các đơn vị truyền thông theo dõi, cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của các bên liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị", phía Sen Vàng cho biết.

Miss Universe Vietnam anh 1

Lương Thùy Linh vướng tin sẽ thi Miss Universe mùa tiếp theo.

Vài ngày qua, thông tin Sen Vàng nắm bản quyền và tổ chức Miss Universe Vietnam lan truyền trên mạng, gây nhiều bàn tán từ fan sắc đẹp. Thậm chí, dân mạng còn chia sẻ tin Lương Thùy Linh là đại diện để thi Miss Universe mùa tiếp theo.

Đại diện Việt Nam gần nhất tại Miss Universe là Hương Giang. Song cô không thể lọt top 30. Kết quả này gây bất ngờ bởi khán giả đã bỏ ra số tiền để bình chọn cho người đẹp này. Chiến thắng cuộc thi thuộc về đại diện Mexico cũng vướng nhiều tranh luận. Mới đây, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam - thông báo đã gửi văn bản tới Tổ chức Miss Universe (MUO) yêu cầu làm rõ kết quả của Hương Giang trong hạng mục Beyond The Crown tại Miss Universe 2025.

Mùa giải Miss Universe 2025 vướng nhiều ồn ào. Chẳng hạn việc ông Nawat quát mắng thí sinh, sau đó đôi co qua lại với Rául Rocha Cantú, doanh nhân người Mexico và là một trong những người đồng sáng lập Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Tiếp đó, doanh nhân người Pháp, Oma Harfouch bất ngờ tuyên bố rút khỏi ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Người này sau đó vạch trần sự thiếu minh bạch trong quá trình chấm điểm. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cũng phải hứng chịu làn sóng công kích không nhỏ.

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

