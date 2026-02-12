Không gian biệt thự hàng chục tỷ của Đàm Thu Trang và dàn sao cận Tết

Gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Đàm Thu Trang trang hoàng lộng lẫy cho tổ ấm để đón Tết Nguyên đán. Không gian biệt thự trở nên ấm áp với tông màu chủ đạo là đỏ, vàng. Từng góc nhỏ trong nhà đều phủ kín hoa tươi, đèn lấp lánh. Phía bên ngoài, vợ chồng người mẫu bày biện thêm bộ bàn ghế tre, câu đối đỏ, đèn lồng...

Midu cũng hoàn tất việc chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán. Trong căn biệt thự ở TP.HCM, nữ diễn viên cắm hoa đào, mộc lan, tuyết mai. Các thành viên cùng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc. "Một chút không khí những ngày cuối năm", Midu chia sẻ.

NSND Phương Thảo khoe một góc nhỏ trong căn nhà những ngày cận Tết. Cô tự tay cắm bình hoa lay ơn và đặt ở phòng khách. Nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: "Áo mới, hoa tươi, nhà cửa tươm tất, sẵn sàng đón Tết".

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thực hiện bộ ảnh gia đình trong không gian biệt thự ở TP.HCM. Nữ ca sĩ diện áo dài trong khi chồng cô mặc bộ đồ thể thao, đeo kính râm. Ở cổng chính với dàn hoa giấy lớn, vợ chồng cô bày trí nhiều chậu cúc vàng, vòng mây đan. Mỗi mùa Tết, Hồ Ngọc Hà đều chọn các concept khác nhau, mang lại sự tươi mới cho tổ ấm.

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng đã hoàn thiện việc chuẩn bị, trang hoàng tổ ấm cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Trước cửa nhà, vợ chồng Tuấn Hưng đặt chậu đào lớn, cao hơn 2 m, với thế đẹp mắt. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bày biện thêm nhiều chậu cúc lớn và các loại hoa tươi khác nhau.

Tổ ấm của Đăng Khôi - Thủy Anh rực rỡ trong những ngày giáp Tết. Họ cũng tranh thủ mời bạn bè, đồng nghiệp đến nhà chơi, tụ tập ăn uống. Thủy Anh tự tay vào bếp, chiêu đãi người thân và bạn bè nhiều món ngon.

