Hồng Đào cảnh báo

Diễn viên "Cục vàng của ngoại" khẳng định không quảng cáo cho thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân. Cô cảnh báo khán giả, tránh bị lừa đảo khi mua hàng trên mạng.

Sáng 12/2, Hồng Đào đăng tải ảnh chụp màn hình những trang, tài khoản mạng giả mạo hình ảnh, thông tin, giọng nói của cô để lừa đảo, bán thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân...

"Nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng giùm Hồng Đào nhưng các đối tượng làm hàng giả ngày càng cao tay, kiểu "mùa nào thức đó"... Gần Tết, thấy Hồng Đào xuất hiện bên mai vàng, áo dài đỏ, nhìn rất Xuân nhưng hoàn toàn không phải Hồng Đào. Có người mua lầm hiểu chuyện, Hồng Đào cảm ơn. Còn có người mua lầm, bị gạt rồi cáu gắt và dùng những lời rất nặng với Hồng Đào", cô chia sẻ.

Hồng Đào bức xúc khi nhiều lần bị giả mạo hình ảnh, giọng nói để trục lợi, bán hàng trên mạng. Ảnh: FBNV.

Theo Hồng Đào, tất cả hình ảnh quảng cáo cho các loại thuốc, thực phẩm nói trên đều là giả mạo. Cô không quảng cáo hay làm gương mặt đại diện cho bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân, chữa đau nhức nào.

Cô mong khán giả tỉnh táo, tránh bị lừa đảo khi mua hàng trên mạng vào dịp Tết đến Xuân về.

Đây là lần thứ hai Hồng Đào lên tiếng về vấn nạn bị giả mạo để trục lợi trên mạng. Nữ diễn viên cho biết không chỉ khán giả, nhiều đồng nghiệp, người thân cũng bị hiểu lầm khi xem những clip này. Vì thế, cô lên tiếng cảnh báo để mọi người nắm thông tin, cẩn trọng hơn và tránh xa tình trạng lừa đảo.

Thời gian qua, các nghệ sĩ Việt lần lượt lên tiếng về tình trạng bị kẻ gian lợi dụng hình ảnh để lừa đảo, quảng cáo sản phẩm chưa rõ nguồn gốc hay app vay tiền nặng lãi. Thậm chí, nhiều fanpage sử dụng kỹ xảo chỉnh sửa khuôn mặt, giọng nói để tạo nội dung lừa đảo. Trước Hồng Đào, Mạc Văn Khoa, Đan Trường, Lý Hải... đều có các bài đăng để cảnh báo khán giả.

Vào đầu tháng 11/2025, nghệ sĩ Hạnh Thúy từng phải trình báo cơ quan chức năng khi một tài khoản giả mạo tên, hình ảnh cô trên một số nền tảng mạng, sau đó đi nhắn tin, gọi điện để mượn tiền với lời lẽ thuyết phục.