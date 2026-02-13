Jack lộ diện

Nam ca sĩ gây chú ý khi có mặt tại buổi công chiếu phim của Trường Giang vào tối 13/2. Jack vẫn đang trong thời gian bị cấm biểu diễn.

Tối 13/2, buổi công chiếu phim Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao Việt. Trên thảm đỏ, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Thúy Ngân... và đông đảo nghệ sĩ đến chúc mừng Trường Giang trình làng phim đầu tay. Nhã Phương cũng xuất hiện từ sớm. Cô thu hút ống kính truyền thông với vóc dáng thon gọn chỉ sau vài tuần sinh em bé thứ ba.

Ca sĩ Jack cũng có mặt tại sự kiện. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ xuất hiện ở buổi công chiếu phim của đồng nghiệp. Chủ nhân bản hit Thiên lý ơi vẫn đang trong thời gian bị cấm biểu diễn.

Khi thấy Jack, Trường Giang nhanh chóng tiến đến và ôm nam ca sĩ. Cả hai có cuộc trò chuyện ngắn, sau đó Jack rời khỏi thảm đỏ và tiến vào bên trong để theo dõi bộ phim.

Jack xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện phim của Trường Giang.

Ít ngày trước, Trường Giang thông báo Jack là ca sĩ hát nhạc phim Nhà ba tôi một phòng. Sau đó, trên mạng xã hội, Trường Giang bị phản ứng khi hợp tác với ca sĩ đang vướng lùm xùm về đời tư. Giữa loạt ý kiến trái chiều về vấn đề này, Trường Giang không lên tiếng.

Vào đầu tháng 11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra quyết định đình chỉ hoạt động Jack trong 9 tháng. Ngoài lệnh cấm biểu diễn, Jack còn chịu mức phạt hành chính 55 triệu đồng do biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Công ty TNHH dịch vụ giải trí The East bị phạt tiền 50 triệu đồng với lỗi tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Trở lại với Nhà ba tôi một phòng, bộ phim đầu tay của Trường Giang gia nhập đường đua phim Tết năm nay. Sau buổi chiếu sớm, dự án điện ảnh cho thấy sự đầu tư về bối cảnh, dàn diễn viên của nam đạo diễn. Phim cũng ghi điểm nhờ một số mảng miếng hài đến từ Lê Khánh hay dàn cameo như HIEUTHUHAI, Cris Phan... Song kịch bản phim thiếu sự mới mẻ, nhiều tình tiết, cách xử lý của Trường Giang có phần cũ.