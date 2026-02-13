Vẻ đẹp của Phương Anh Đào

Hai năm sau Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào tiếp tục hợp tác trong một dự án điện ảnh Tết. Phim Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn cầm trịch, với bối cảnh chính diễn ra ở miền biển. Trong lần "tái hợp", hai ngôi sao của màn ảnh Việt cho biết họ hồi hộp và lo lắng trước ngày phim công chiếu chính thức. Cặp diễn viên trông đợi ngày gặp gỡ khán giả trong những chuyến cinetour ở mùa Tết Nguyên đán năm nay.

Xuất hiện trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Phương Anh Đào diện đầm hồng pastel thanh lịch. Cô kết hợp thêm phụ kiện là trang sức đính đá để hoàn thiện tổng thể outfit. Trong khi đó, Tuấn Trần diện blazer kẻ sọc tông màu nâu đất. Thời gian này, Tuấn Trần vừa trải qua ca phẫu thuật nối dây chằng nên gặp khó khăn khi di chuyển. Anh cho biết vẫn phải tập vật lý trị liệu và thường xuyên thăm khám tại bệnh viện để sớm hồi phục.

Những khoảnh khắc vui vẻ, tình tứ của cả hai. Phương Anh Đào chia sẻ một trong những lý do khiến cô nhận dự án Báu vật trời cho là vì có Tuấn Trần. Dù vậy, cô và đồng nghiệp khá áp lực để vượt qua "cái bóng" của Mai - Sâu trong dự án Mai cách đây hai năm.

"Trên phim trường, tôi và anh Tuấn nhiều lần xảy ra tranh luận. Có nhiều lý do nhưng xuất phát từ việc cả hai không hiểu ý đối phương muốn nói. Sau đó, chúng tôi từ từ ngồi lại trao đổi và tìm cách thống nhất để làm mới nhân vật của mình", Phương Anh Đào chia sẻ.

Trong khi đó, Tuấn Trần cho biết anh cảm thấy an tâm khi đóng chung với Phương Anh Đào. Sau những lần đóng chung, anh học hỏi được nhiều từ đồng nghiệp. Cả hai cũng bớt "lịch sự, khách sáo" hơn so với lần đầu hợp tác.

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào sở hữu sắc vóc quyến rũ, khuôn mặt đẹp và phong cách thời trang sang trọng. Nữ diễn viên luôn xuất hiện trong các sự kiện giải trí hay buổi phỏng vấn với vẻ ngoài chỉn chu, đầu tư trang phục.

Nữ diễn viên chia sẻ ngoài phim ảnh, cô luôn dành thời gian để đọc sách, đi du lịch và học thêm các kỹ năng phục vụ công việc. Phương Anh Đào không áp lực chuyện lập gia đình. Người đẹp cho biết trong vòng 3-5 năm tới đây, cô vẫn tập trung cho phim ảnh.

Ở thị trường điện ảnh Việt, Tuấn Trần là ngôi sao được săn đón. Anh liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim. Sau Báu vật trời cho, Tuấn Trần sẽ gặp lại khán giả ở màn ảnh rộng với Hộ linh tráng sĩ.

Báu vật trời cho kể về câu chuyện của Ngọc (Phương Anh Đào), một người mẹ đơn thân, có con tên Tô nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển, cô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng. Hồng cũng chính là người đã góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch. Phim sẽ đối đầu với các dự án khác trong đường đua phim Tết năm nay gồm Thỏ ơi ( Trấn Thành ); Mùi Phở (Minh Beta); Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang).

