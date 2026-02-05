Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh gợi cảm của mỹ nhân phim Việt

  • Thứ năm, 5/2/2026 05:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Minh Trang được chú ý khi góp mặt trong series "Không giới hạn" cùng Steven Nguyễn. Cô thu hút với vẻ ngoài nổi bật, gương mặt hài hòa.

Trong phim truyền hình Không giới hạn, Minh Trang đảm nhận vai Lam Anh, nữ chiến sĩ đang công tác ở đơn vị tác chiến không gian mạng. Cô là con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân (Quỳnh Dương). Lam Anh có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm. Cô có tình cảm với Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn) và không ngại chủ động theo đuổi.

Đây là lần đầu tiên Minh Trang hợp tác với Steven Nguyễn trong một dự án truyền hình. Nữ diễn viên cho biết cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng nên không có nhiều thời gian để chia sẻ hay trao đổi về kịch bản. Dù vậy trong khoảng 1-2 tháng ghi hình bộ phim, họ phối hợp ăn ý, hoàn thành các cảnh quay. Steven Nguyễn cũng chủ động hỗ trợ hoặc giúp đỡ Minh Trang mỗi khi cô cần.

Không giới hạn đánh dấu sự trở lại của Minh Trang sau hai năm vắng bóng. Người đẹp cho biết trong thời gian không tham gia phim, cô học thêm các kỹ năng về diễn xuất, cải thiện đài từ.

Với những ai yêu thích phim truyền hình, Minh Trang không phải là gương mặt xa lạ. Cô từng góp mặt trong các series như Yêu trước ngày cưới, Cây táo nở hoa... Dù vậy, diễn xuất của Minh Trang nhiều lần vấp tranh luận. Trong đó, đài từ yếu là hạn chế lớn nhất của cô.

Minh Trang thu hút với sắc vóc nổi bật, gợi cảm. Cô từng được khán giả gọi là "Baifern phiên bản Việt". Minh Trang sở hữu hình thể cân đối, gương mặt hài hòa, thanh tú. Cô theo đuổi phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính.

Chia sẻ về thói quen tập luyện, Minh Trang từng cho biết cô thường dành các ngày trong tuần để thực hiện các bài cardio. Theo cô, các bài tập cardio giúp vận động toàn cơ thể, giảm calo đáng kể và cơ săn chắc. Bên cạnh việc giữ vóc dáng, diễn viên cũng chú trọng vào dưỡng da. Lúc trước, cô thích đắp mặt nạ và chăm da theo nhiều bước. Sau này, cô dần nhận ra bước làm sạch da và tự phục hồi mới quan trọng.

Trước đây, Minh Trang từng vướng tin Song Luân. Cả hai từng hợp tác trong Yêu trước ngày cưới. Họ cũng lộ không ít "hint" hẹn hò. Song bộ đôi đều lên tiếng phủ nhận. Đến thời điểm hiện tại, Minh Trang chưa công khai người yêu.

Ảnh: FBNV

