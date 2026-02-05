Ảnh gợi cảm của mỹ nhân phim Việt

Đây là lần đầu tiên Minh Trang hợp tác với Steven Nguyễn trong một dự án truyền hình. Nữ diễn viên cho biết cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng nên không có nhiều thời gian để chia sẻ hay trao đổi về kịch bản. Dù vậy trong khoảng 1-2 tháng ghi hình bộ phim, họ phối hợp ăn ý, hoàn thành các cảnh quay. Steven Nguyễn cũng chủ động hỗ trợ hoặc giúp đỡ Minh Trang mỗi khi cô cần.