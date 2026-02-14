Tranh luận Hiền Hồ hát kém hơn AI khi cover 'Hôn lễ của em'

Hiền Hồ hát cover “Hôn lễ của em” sau khi ca khúc này viral từ ca sĩ AI Tiểu Mỹ. Nhiều người nghe nhận định Hiền Hồ không thể vượt qua chất giọng sạch sẽ của AI.

Hôn lễ của em đang gây sốt trên đường đua nhạc Việt bằng "kịch bản" chưa từng xuất hiện. Phiên bản gốc Hôn lễ của em là giọng hát AI, từng leo đến top 2 âm nhạc thịnh hành. Sau đó, Hiền Hồ nhảy vào để biến Hôn lễ của em thành sản phẩm “người thật việc thật”, tiếp tục gây chú ý với vị trí thứ 5 ở “top trending”. Từ đây, tranh cãi nổ ra về chuyện Hiền Hồ có hát hay hơn AI hay không.

Ở phiên bản cover đầu tiên, Hiền Hồ song ca với Trọng Nhân (tác giả ca khúc). Hiền Hồ bị chê hát không cảm xúc bằng AI, đặc biệt ở những đoạn luân chuyển giữa giọng thật và giọng giả thanh ở điệp khúc. Đến phiên bản cover thứ hai, Hiền Hồ solo. Nữ ca sĩ nhận ra vấn đề nên hạ tông, từ đây hát suôn sẻ, không còn cảm giác “gồng” ở các nốt khó.

Hiền Hồ gây tranh luận khi cover Hôn lễ của em của AI Tiểu Mỹ.

Tranh luận về giọng hát Hiền Hồ và AI vẫn tiếp diễn. Có ý kiến nhận định Hiền Hồ hát cảm xúc hơn, sự khác biệt giữa hơi thở con người và “máy móc” vẫn dễ nhận ra. Trong khi đó, ý kiến khác lại nhận định ấn tượng từ bản gốc Hôn lễ của em đã quá sâu đậm, AI hát sạch sẽ, ở tông lý tưởng, nên Hiền Hồ dù nỗ lực vẫn khó làm lu mờ Tiểu Mỹ.

Bản AI Hôn lễ của em nhiều khả năng được sản xuất từ Suno - công cụ làm nhạc AI nổi tiếng nhất hiện tại. Thuật toán Suno đã học hàng trăm, hàng nghìn giọng hát khác nhau. Dựa trên bố cục, bản phối và tinh thần ca khúc khi “chế tác” từ Suno, công cụ này sẽ đề xuất giọng hát AI phù hợp nhất.

Phần giai điệu Hôn lễ của em có nhiều “sạn” với những nốt cưỡng âm theo tiếng Việt và đoạn điệp khúc thách đố người hát với những đoạn giả thanh đan xen liên tục. AI tạo ra vấn đề và cũng chính là giải pháp tốt nhất để xử lý điều đó. Giọng hát của ca sĩ AI Tiểu Mỹ khi chuyển giọng thật sang giả thanh và ngược lại là hoàn hảo. Từ đây, nghe qua phiên bản Hiền Hồ, chuyện khán giả hụt hẫng, so sánh là khó tránh khỏi.

Hôn lễ của em là ca khúc AI thành công nhất từ trước đến nay trên thị trường nhạc Việt. Để đạt được thành công ấy, người đứng sau là Trọng Nhân cùng ê-kíp, vạch nên kế hoạch hoàn hảo để đánh lừa khán giả. Song song với việc làm nhạc, ê-kíp dùng AI tạo ra hình hài ca sĩ AI gần giống người thật. Cho đến khi Trọng Nhân “vén màn sự thật”, nhiều khán giả vẫn không tin Tiểu Mỹ chỉ là ca sĩ AI.

Trước đây, nhiều dự án âm nhạc AI được trình làng trên thị trường nhạc Việt nhưng không thành công. Khán giả vẫn giữ khoảng cách nhất định trong việc tiếp nhận sản phẩm âm nhạc làm từ AI. Đến Hôn lễ của em, việc tạo ra hình hài ca sĩ thật bằng AI là yếu tố lớn giúp sản phẩm thành công, xóa nhòa bức tường ngăn cách với khán giả về định kiến nhạc AI.

Hôn lễ của em đã "hất cẳng" một loạt sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Việt, từng có một tuần chỉ đứng sau MV Vạn sự như ý (Trúc Nhân). Các phiên bản kế tiếp của ca khúc cũng thu hút lượng người nghe lớn, sớm chen chân vào danh sách thịnh hành âm nhạc.