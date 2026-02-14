Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Mùi phở' đổ hàng trăm triệu để tăng doanh thu sớm?

  • Thứ bảy, 14/2/2026 19:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ sau một đêm, doanh thu sớm của "Mùi phở" bỗng nhiên tăng vọt lên hàng trăm triệu đồng. Nghi vấn nhà sản xuất đổ tiền để tăng con số doanh thu được bàn tán trên mạng xã hội.

Hiện tượng bất thường xuất hiện tại thị trường điện ảnh Việt sau khi bốn dự án Tết gồm Thỏ ơi (Trấn Thành); Mùi phở (Minh Beta); Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) và Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) bán vé sớm. Theo dữ liệu ban đầu, Mùi phở chỉ ghi nhận con số 10 triệu đồng doanh thu bán vé sớm.

Song chỉ sau một đêm, con số nói trên tăng vọt lên hơn 500 triệu đồng. Theo dữ liệu trên Box Office Vietnam, doanh thu hiện tại của Mùi phở (chiều 14/2) là hơn 1,4 tỷ đồng. Trong khi Báu vật trời cho chỉ hơn 330 triệu đồng, Nhà ba tôi một phòng gần 1,6 tỷ đồngThỏ ơi - hơn 3,8 tỷ đồng.

mui pho anh 1

Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu hợp tác phim điện ảnh.

Từ đây, nghi vấn nhà sản xuất của Mùi phở đổ tiền để tăng con số doanh thu sớm được bàn tán trên mạng xã hội. Ngoài ra, theo ghi nhận, số suất chiếu vào khung giờ buổi sáng (7h, 8h) lại "cháy vé" trong khi khung tối (18h) thì không có ai đặt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Lê Hoàng Nam, đại diện hệ thống rạp Beta cho biết: "Tối ưu các suất sáng như 7h, 8h là một cách khai thác hiệu quả những giờ thấp điểm, bằng cách bán group sales tức là bán sỉ các deal có khuyến mại hấp dẫn. Beta đã áp dụng thành công chiến dịch tặng phở ăn sáng cho các nhóm khách lớn, nên có nhiều suất sáng sớm kín chỗ. Nhận thấy sức hút của chiến dịch, nhà rạp chính thức đưa chương trình này ra thị trường cho khách lẻ, tăng thêm trải nghiệm cho khách hàng".

Ngoài ra, theo ông Hoàng Nam, số suất chiếu phim Mùi phở tại các cụm rạp CGV tăng từ 1-2 suất/ngày lên 6-9 suất/ngày là tín hiệu tích cực của dự án.

Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, là một trong số 5 phim Việt ra mắt dịp Tết Nguyên Đán 2026 (bên cạnh Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho). Tác phẩm do nghệ sĩ Xuân Hinh đóng chính, cùng các diễn viên quen thuộc như Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương...

Tại buổi showcase, nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ không chủ động ra giá cát-xê khi đóng Mùi phở, mà để cho nhà sản xuất "trả bao nhiêu thì tùy". Thời điểm hiện tại, thù lao với ông không còn là vấn đề ưu tiên. Thay vào đó, diễn viên muốn tham gia những dự án có ý nghĩa, để lại giá trị văn hóa cho thế hệ sau.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

mùi phở Trấn Thành mùi phở suất chiếu thu trang

