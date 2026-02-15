Thu Trang 'trở lại mặt đất'

Lần đầu tiên trong suốt vài thập kỷ làm nghề, Thu Trang đón nhận thất bại. Không né tránh, không đổ lỗi, nữ đạo diễn thừa nhận trách nhiệm thuộc về bản thân.

Với Ai thương ai mến, Thu Trang hơn hai lần bộc lộ sự bất lực, không kìm nén được cảm xúc. Một lần trước đó, ngay trong buổi cinetour, giao lưu cùng khán giả, Thu Trang đã bật khóc trước góp ý từ người xem. Cô cho biết bản thân luôn mong nhận được ý kiến, nhận xét và sẽ cải thiện bản thân.

Lần thứ hai là mới đây, tối 13/2, Thu Trang thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm về bản thân khi bộ phim điện ảnh thứ hai thất bại ngoài phòng vé. Đạo diễn không đổ lỗi cho thị trường điện ảnh hay sự quay lưng của khán giả mà cho rằng chính bản thân cô thiếu năng lực.

Những chia sẻ của Thu Trang nhận nhiều đồng cảm, sự động viên của các nhà làm phim khác. Trong đó, Trấn Thành để lại bình luận ngay dưới bài đăng. Đạo diễn Thỏ ơi an ủi: “Chia sẻ cùng bạn. Bạn là người dũng cảm. Làm lại tác phẩm mới thôi. Ủng hộ tinh thần bạn”.

Thu Trang đối diện thất bại

“Là người đứng mũi chịu sào cho dự án, Trang nghĩ mình cần nhìn thẳng vào sự thật. Kết quả như thế nào, Trang xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn”, Thu Trang viết trên trang cá nhân. Sau đó, đạo diễn Ai thương ai mến cho rằng làm nghề sáng tạo, không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Và Thu Trang hiểu, khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, thì cô phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó.

“Thú thật, có những khoảnh khắc Trang buồn. Nhưng buồn không phải để than trách, mà để tự hỏi mình còn thiếu điều gì. Những lời góp ý - dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn - Trang đều đọc và suy ngẫm. Có thể bộ phim chưa chạm được đến số đông, nhưng Trang tin rằng mỗi lần vấp ngã là một lần mình trưởng thành hơn trong nghề. Trang vẫn là Trang - một người làm nghề với tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn khán giả. Và chính những trải nghiệm như thế này nhắc Trang phải học nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn, để lần sau khi trở lại, có thể mang đến cho mọi người những tác phẩm trọn vẹn hơn”, cô tiếp tục.

Thu Trang thừa nhận thất bại với Ai thương ai mến. Ảnh: FBNV.

Cuối cùng, Thu Trang gửi lời cảm ơn đến khán giả, cả những sự ủng hộ, động viên và thẳng thắn góp ý về đứa con tinh thần thứ hai của cô ở thị trường điện ảnh. Theo Thu Trang, đây đều là động lực cô để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện hơn, không phụ sự tin yêu từ công chúng.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, tâm thư của Thu Trang nhận về hàng chục nghìn tương tác, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều nhà làm phim trong đó có Trấn Thành dành lời động viên cho đồng nghiệp. Ngoài ra, đông đảo khán giả cũng cho rằng việc Thu Trang nhìn thẳng vào thất bại và lỗi sai của bản thân cũng cho thấy trách nhiệm của một người làm nghề. Ở một góc độ nào đó, nữ đạo diễn hiểu và biết mình đang ở đâu tại thị trường điện ảnh nội địa.

Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả để lại nhiều góp ý cho nữ đạo diễn. Họ chỉ ra thất bại của Thu Trang phần lớn đến từ sự vội vàng, chạy theo trào lưu, thiếu sự bứt phá. Ai thương ai mến bộc lộ những lỗ hổng trong việc làm phim của nữ đạo diễn: kịch bản sơ sài, thiếu điểm nhấn, sa đà vào việc tạo bi kịch để lấy nước mắt của khán giả. Trên một “xương sống” không đủ vững, hành trình phát triển tâm lý của các nhân vật do vậy chưa thuyết phục được người xem. Sau gần hai tiếng ngồi ở rạp chiếu, khán giả vẫn chưa hiểu thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải.

Bộ phim cũng là thất bại lần đầu của Thu Trang sau hành trình vài thập kỷ hoạt động ở thị trường điện ảnh, dưới nhiều vai trò: diễn viên - nhà sản xuất - đạo diễn.

Cô từng đứng sau loạt phim trăm tỷ, được vinh danh là đạo diễn phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV. Song cú ngã của Ai thương ai mến đã khiến Thu Trang sốc và phải “trở lại mặt đất”.

Điện ảnh Việt đã khác

Cách Thu Trang không lâu, đạo diễn Hoàng Nam cũng từng vội vã lên tiếng thừa nhận thất bại ở phim thứ hai. Anh nói đây là “cú ngã” đau trong sự nghiệp và xin lỗi khán giả. Khi phim Thế hệ kỳ tích chỉ thu về gần 600 triệu đồng, Hoàng Nam thông báo dừng hành trình làm phim. Anh quay lại hành trình làm YouTuber.

Việc những đạo diễn như Thu Trang hay Hoàng Nam nhìn thẳng vào thất bại, cho thấy sự thay đổi về nhận thức và tư duy làm nghề. Họ không vòng vo, than trách, đổ lỗi cho việc bị ép suất chiếu, tấn công, chơi xấu hay thị hiếu khán giả như trước.

Trong một cuộc đua tranh sòng phẳng ở thị trường, chất lượng phim quyết định sự sống còn của tác phẩm, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Trước đây, nhiều nhà làm phim đổ lỗi cho nhà rạp khi phim thua lỗ. Ảnh: ĐPCC.

Hơn vậy, những dữ liệu của điện ảnh Việt vài năm qua, đáng chú ý nhất là 2025 phản ánh rõ nét thị trường đang tái cấu trúc và công thức phim trăm tỷ đã thay đổi. Niềm tin của những nhà làm phim về việc thời điểm phát hành quyết định thành công không còn đúng nữa.

Nhiều dự án điện ảnh không ra mắt vào Tết Nguyên đán, 30/4 hay dịp lễ quan trọng trong năm, vẫn có doanh thu cao vọt, phải kể ra như Nhà gia tiên (21/2 - 242 tỷ đồng ); Tử chiến trên không (19/9 - 251 tỷ đồng ); Truy tìm long diên hương (14/11 - 206 tỷ đồng )...

Khán giả ngày càng ít bị ràng buộc bởi quan niệm chỉ xem phim vào các ngày lễ lớn. Thị trường phim nội địa đang dần chuyển dịch khỏi sự phụ thuộc vào các kỳ nghỉ lễ và hướng tới việc tiêu thụ phim thường xuyên hơn, hàng ngày. Do vậy, quyết định ra rạp xem phim của công chúng đã và đang chi phối bởi chất lượng tác phẩm cùng sự lan truyền thông tin, chia sẻ, đánh giá, hiệu ứng truyền miệng.

Trong đó, khán giả ưu tiên lựa chọn những dự án điện ảnh có đề tài mới mẻ. Đề tài, kịch bản chính là “ngôi sao phòng vé”. Cách Thiên đường máu, Địa đạo, Mang mẹ đi bỏ, Mưa đỏ, Thám tử Kiên… thắng lợi doanh thu, là những ví dụ điển hình. Những bộ phim có nội dung an toàn, đi theo lối mòn, sa đà bi kịch hoặc nhảm nhí câu khách, dần dần bị quay lưng.

Trong số dàn đạo diễn đông đảo, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Lý Hải, Trấn Thành, Victor Vũ đang là những “bảo chứng doanh thu”. Còn lại, dù đạo diễn trăm tỷ của một tác phẩm trước đó, cũng chưa chắc sẽ đảm bảo thành công ở dự án kế tiếp.

Sự sôi động của thị trường điện ảnh, tạo cơ hội cho những nhà làm phim, song tính chất khốc liệt cũng nhanh chóng đào thải nhiều đạo diễn. Không ít tên tuổi làm phim có kinh nghiệm hàng thập kỷ đã phải những cú ngã ngựa ngoài rạp. Họ phải bán nhà cửa, đổ nợ khi làm phim. Trong bối cảnh đó, nếu các đạo diễn không nỗ lực nâng cao chất lượng sản xuất phim và thay đổi tư duy, góc nhìn, thị hiếu khán giả, họ sẽ bị bỏ lại phía sau.