Bùi Anh Tuấn 'cầu xin' khán giả

Bùi Anh Tuấn thừa nhận đã đánh mất tự tin một giai đoạn dài. Anh thấy không xứng đáng với tình cảm từ khán giả nên hứa nỗ lực để sớm đưa giọng hát trở lại phiên bản tốt nhất.

Giọng ca sinh năm 1995 vừa hoàn thành đêm diễn tại một phòng trà ở Hà Nội. Sau tiết mục Một mình, Bùi Anh Tuấn nhận nhiều tràng vỗ tay vì hát cảm xúc, trọn vẹn, khác xa những đoạn video clip hát phô, hụt hơi của nam ca sĩ gây chú ý gần đây. Sau đó, Bùi Anh Tuấn có màn giao lưu ngắn với khán giả. Anh chia sẻ: “Tôi từng hát bài này và giành giải nhất Tiếng hát truyền hình. Hôm nay, hy vọng tôi thể hiện được phần nào khiến khán giả hài lòng”.

Bùi Anh Tuấn vẫn giữ phong cách “tưng tửng”, nói nhanh và tự cười khi kết thúc mỗi câu như mọi khi. Nam ca sĩ thừa nhận giai đoạn qua, bản thân anh mất tự tin. Chủ nhân hit Mơ hồ cảm ơn khán giả bên dưới, sẵn sàng đến phòng trà để nghe anh hát ngày 27 Tết. “Tôi nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm từ khán giả đâu. Cho đến lúc này, mọi người thấy vẫn ổn chứ?”, Bùi Anh Tuấn gượng hỏi. Các khán giả bên dưới đáp lại bằng tràng pháo tay để động viên nam ca sĩ giữ được phong độ đến hết đêm.

Bùi Anh Tuấn hoạt động tích cực trở lại thời gian gần đây. Ảnh: FBNV.

Sân khấu mới nhất của Bùi Anh Tuấn được live từ góc nhìn của một nhạc công. Gần 2.000 lượt xem Bùi Anh Tuấn hát ở phòng trà đến đêm khuya. Khác xa lời đồn về việc Bùi Anh Tuấn đã mất hẳn giọng, live thảm họa, giọng hát của nam ca sĩ trong đêm 14/2 khá ổn. Điển hình như ở tiết mục Xin em, cựu thí sinh The Voice vẫn lên tới các nốt cao nhất ở đoạn phát triển, treo giọng hát ở quãng cao liên tục và thuyết phục được khán giả ở dưới.

Bùi Anh Tuấn liên tục nhắc lại: “Mong khán giả giơ cao đánh khẽ cho tôi và anh em ban nhạc. Hy vọng mọi người sẽ ở lại cùng Tuấn đến cuối nhé”. Đúng như nguyện vọng của Bùi Anh Tuấn, khán giả vẫn đồng hành với nam ca sĩ đến tiết mục cuối cùng.

Giọng ca sinh năm 1995 đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp ca hát. Anh từng mất hút khỏi Vpop thời gian dài, không ra sản phẩm mới và cũng hiếm hoi mới xuất hiện ở sự kiện. Từ năm 2023, Bùi Anh Tuấn bắt đầu trở lại, thường xuyên chạy show cùng Trung Quân Idol, song bị khán giả phản ứng nhiều vì chất lượng giọng hát đi xuống.

Thời đỉnh cao, Bùi Anh Tuấn là giọng tenor đẹp hiếm có trong lứa ca sĩ trẻ trên thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ xây dựng thương hiệu cá nhân với những lần hát bằng cả sức lực để bám theo nốt cao. Sau biến cố, Bùi Anh Tuấn từng có giai đoạn dài không thể hát Mơ hồ, Buông, Xin em đúng tông và quãng giọng gốc.

Vấn đề của Bùi Anh Tuấn hiện tại là thiếu ổn định. Như chia sẻ từ nam ca sĩ, anh thiếu tự tin và điều này không ít lần khiến Bùi Anh Tuấn đánh mất mình trên sân khấu. Còn khi Bùi Anh Tuấn tự tin như đêm diễn tối 14/2, anh có thể live trơn tru một mạch hơn 10 bài và lại cho khán giả cảm giác “hot boy” ngày nào của The Voice sắp trở lại phiên bản tốt nhất.