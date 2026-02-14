NSND Việt Anh quấn quít vợ kém 34 tuổi

NSND Việt Anh chia sẻ loạt khoảnh khắc tình cảm bên bạn đời nhân dịp Valentine 14/2. Cuộc sống của cặp đôi nhận nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, NSND Việt Anh thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt hình ảnh tình cảm bên vợ kém 34 tuổi nhân dịp lễ tình nhân 14/2. "14/2 nè! Bước tiếp nhen người ơi!", ông viết kèm hình ảnh. Những khoảnh khắc đời thường được đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng nhận về nhiều tương tác từ khán giả.

NSND Việt Anh bên bà xã. Ảnh: @nguyenvietanh.

Loạt hình ghi lại không khí ấm áp, gần gũi của cặp đôi trong ngày đặc biệt. Ở một khoảnh khắc, nam nghệ sĩ và vợ cùng nở nụ cười rạng rỡ, tạo dáng thân mật trước ống kính. Trong hình ảnh khác tại không gian tiệc, cả hai tiếp tục thể hiện sự gắn bó khi chụp cận mặt, vợ NSND Việt Anh đặt tay lên vai chồng.

Bài đăng của NSND Việt Anh nhận nhiều bình luận chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Không ít ý kiến bày tỏ sự quan tâm tới cuộc sống hôn nhân của nam nghệ sĩ sau khi ông công khai mối quan hệ.

NSND Việt Anh hiện sống cùng bà xã kém 36 tuổi. Họ xác nhận đăng ký kết hôn vào giữa tháng 10.

Hai người vướng tin hẹn hò từ 2024. Thời gian đầu, nam diễn viên phủ nhận thông tin và cho biết hai người chỉ đăng ảnh đùa giỡn. Tới cuối 2024, hai người thoải mái chia sẻ, công khai chuyện tình cảm. NSND Việt Anh đăng dòng trạng thái được cho là ngầm thừa nhận mối quan hệ với Chân Chân: “Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là cái bắt đầu”.

Tháng 7, một người bạn chia sẻ clip được ghi lại trong ngày sinh nhật của NSND Việt Anh. Người bạn này viết chú thích: “NSND Việt Anh được tình trẻ cầu hôn ở tuổi gần 70. Hạnh phúc mà đâu ai cũng có được. Em ngưỡng mộ thầy quá”. Sau đó, Chân Chân cũng chia sẻ clip lên trang cá nhân. Trong clip, Chân Chân tặng nhẫn và cầu hôn bạn trai.

Cả hai thường xuyên được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Ảnh: @nguyenvietanh.

Tháng 10, thông tin NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi chia tay lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang tin tức còn cho biết lý do cả hai đứt gánh là vấn đề tài chính. Thông tin lập tức gây xôn xao dư luận dù chưa rõ thực hư. Sau đó, Chân Chân bức xúc phủ nhận. Cô khẳng định 2 người vẫn hạnh phúc bên nhau.

Một ngày sau đó, NSND Việt Anh xác nhận đã đăng ký kết hôn với Chân Chân nhưng chưa tổ chức lễ cưới.