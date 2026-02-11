Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Công chúa Huawei' gây chú ý

  • Thứ tư, 11/2/2026 22:31 (GMT+7)
Diêu An Na, con gái nhà sáng lập Huawei, lần đầu thử sức phim cổ trang, được xem là bước đi mới trong sự nghiệp. Trong phim, cô vào vai nữ y sư, thu hút nhờ nét hài hòa.

Theo Sina, Diêu An Na - con gái nhà sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi - có lần đầu thử sức với dòng phim cổ trang khi tham gia tác phẩm Đường Cung Kỳ Án. Đây được xem là bước đi mới trong hành trình xây dựng sự nghiệp diễn xuất của cô gái sinh năm 1998.

Trong phim, Diêu An Na vào vai Bùi Dũ, một nữ y sư thiên tài trong cung đình, thuộc tuyến nhân vật phụ nhưng giữ vai trò nhất định trong mạch điều tra các vụ án bí ẩn thời Đường. Nhân vật của cô được xây dựng với hình ảnh điềm tĩnh, lý trí, có kiến thức y học.

Tạo hình cổ trang của Diêu An Na nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Cô vẫn giữ mái tóc mái quen thuộc, chi tiết gây ra tranh luận vì tính hợp lý với bối cảnh lịch sử. Song, nhiều ý kiến cho rằng diện mạo tổng thể của cô mang nét hài hòa, dễ chịu.

Huawei anh 1

Tạo hình của Diêu An Na trong phim mới. Ảnh: Yule.

Chia sẻ về lần đầu đóng phim cổ trang, Diêu An Na cho biết cô đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho vai diễn. Nữ diễn viên tiết lộ phải học và luyện tập kỹ các lễ nghi trong cung, dáng đi, cử chỉ, tư thế đứng - ngồi, cũng như làm quen với phục trang truyền thống để phù hợp với bối cảnh cổ trang. Cô thừa nhận đây là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để bản thân học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Trước đó, Diêu An Na từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được nhìn nhận như một nghệ sĩ độc lập, thay vì chỉ gắn với danh xưng “công chúa Huawei”. Cô cho rằng xuất thân đặc biệt vừa là lợi thế, vừa tạo ra áp lực và định kiến, buộc bản thân phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh năng lực trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cuối năm 2025, Diêu An Na ghi nhận phản hồi tích cực hơn từ khán giả với vai diễn trong phim Lão Cữu, cho thấy sự tiến bộ nhất định về diễn xuất.

Diêu An Na sinh năm 1998, là con gái thứ hai của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei. Cô tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ), chuyên ngành khoa học máy tính, từng theo học múa ballet nhiều năm trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí Trung Quốc.

Diêu An Na ra mắt showbiz từ năm 2021 với vai trò nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, thời trang và diễn xuất. Trong những năm gần đây, cô chủ yếu đảm nhận các vai phụ trong phim truyền hình và điện ảnh, từng gây tranh luận về năng lực diễn xuất nhưng cũng ghi nhận sự tiến bộ qua từng dự án.

