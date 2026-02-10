Orlando Bloom 'hẹn hò' người đẹp kém 21 tuổi

Sau khi chia tay Katy Perry vào tháng 6/2025, Orlando Bloom được cho là đã bắt đầu mối quan hệ mới. Theo Daily Mail, tại trận Super Bowl mới đây, nam diễn viên 49 tuổi bị bắt gặp xuất hiện cùng một người mẫu trẻ Luisa Laemmel, kém anh 21 tuổi.
Cụ thể, Orlando Bloom khoác tay Luisa Laemmel khi rời khỏi sân vận động. Cả hai được nhìn thấy cùng nhau đến sự kiện và dành phần lớn thời gian tại khu vực phòng của thương hiệu Raising Cane’s.
Một người gần đó cho biết Bloom và Laemmel tỏ ra thân thiết, có nhiều cử chỉ gần gũi, đồng thời trò chuyện với các khách mời nổi tiếng như Jamie Foxx và nhà sáng lập Raising Cane’s Todd Graves.
Laemmel diện áo crop-top trắng kết hợp quần kaki dáng rộng, khoác áo jacket nâu, đi giày cao gót và cầm túi xách Louis Vuitton. Khi rời sân cùng Bloom, người mẫu trẻ được cho là cố che mặt bằng mái tóc dài, trong khi nam diễn viên mặc áo khoác da đen, đội mũ đồng màu, phối cùng quần đen và giày thể thao xám.
Orlando Bloom và Luisa Laemme tại Super Bowl vừa qua. @luisalaemmel, Backgird.
Luisa Laemmel là người mẫu thời trang mang quốc tịch Thụy Sĩ, cao 1,78 m, hiện sinh sống và làm việc tại New York. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang lớn, trong đó có Calvin Klein và Brandy Melville.
Orlando Bloom là nam diễn viên người Anh, sinh năm 1977, nổi tiếng toàn cầu qua vai Legolas trong loạt phim The Lord of the Rings và Will Turner trong Pirates of the Caribbean. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, đời tư của Bloom cũng thu hút sự chú ý khi anh từng kết hôn với người mẫu Miranda Kerr, sau đó gắn bó nhiều năm với ca sĩ Katy Perry trước khi chia tay vào năm 2025.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.