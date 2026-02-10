Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhạc sĩ 'Bống bống bang bang' lên tiếng

  • Thứ ba, 10/2/2026 09:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MV "Bống bống bang bang" của nhóm 365 bất ngờ biến mất khỏi YouTube. Đây là ca khúc do Only C sáng tác.

Tối 9/2, theo ghi nhận, MV Bống bống bang bang của nhóm 365, phát hành năm 2016, bất ngờ biến mất khỏi nền tảng YouTube. Cùng thời điểm, kênh YouTube của nhóm bị đổi sang tên gọi khác; nhiều video ghi lại hành trình hoạt động của 365 cũng không còn hiển thị.

Sau đó, nhạc sĩ Only C - tác giả và nhà sản xuất Bống bống bang bang - đã lên tiếng, nghi vấn kênh YouTube của MV bị hack.

“Khả năng kênh YouTube của công ty VAA, đơn vị sở hữu ca khúc Bống bống bang bang của 365 Band do tôi sáng tác và sản xuất, đã bị hack. MV hơn 600 triệu view bốc hơi không thấy đâu. Công ty của chị Vân (PV: đạo diễn Ngô Thanh Vân) hiện đã ngưng hoạt động nên không còn ai quản lý kênh. Tôi cũng vừa liên hệ với anh em 365 để tìm hiểu nhưng đến giờ vẫn chưa rõ sự việc diễn ra thế nào”, Only C cho biết.

Bong bong bang bang anh 1

Bống bống bang bang ghi nhận hơn 600 triệu lượt xem trước khi biến mất.

Bống bống bang bang là nhạc phim của Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016). MV do nhạc sĩ Only C sáng tác, 365 thể hiện.

Khi mới phát hành vào tháng 6/2016, MV không gây hiệu ứng lớn và tạo thành cơn sốt khắp các trang mạng xã hội giống nhiều sản phẩm đạt lượt xem lớn khác ở Vpop.

Chỉ đến khi nó trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất vào tháng 1/2017, công chúng mới thực sự chú ý.

Trong MV, các thành viên 365 hóa thân thành những nhân vật dân gian như Trạng Tí, Dần béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Đặc biệt, phần vũ đạo hài hước, đáng yêu và cũng dễ thực hiện sau đó đã tạo nên trào lưu cover trên mạng xã hội. Điều đó càng khiến lượt xem của MV tăng không ngừng.

365 là nhóm nhạc dự án của công ty do Ngô Thanh Vân thành lập được giới thiệu vào năm 2010. Trước đó, các thành viên trải qua 3 tháng tuyển chọn và 6 tháng tập luyện cùng nhau.

365 tạo được dấu ấn trong bối cảnh mô hình nhóm khó phát triển và có chỗ đứng tại Vpop. Đầu tháng 7/2016, nhóm tuyên bố tan rã, đánh dấu chặng đường mới của các thành viên.

Minh An

Bống bống bang bang Ngô Thanh Vân Thần đồng đất Việt giải trí nghệ sĩ 365

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Thần đồng đất Việt

    Thần đồng đất Việt là một bộ truyện tranh thiếu nhi nhiều tập của Việt Nam, tập truyện đầu tiên mang tên Pháp sư gọi bưởi được Nhà xuất bản Trẻ phát hành vào ngày 16/2/2002. Hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần đồng đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam.

Đọc tiếp

