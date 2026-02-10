Nhạc sĩ 'Bống bống bang bang' lên tiếng

MV "Bống bống bang bang" của nhóm 365 bất ngờ biến mất khỏi YouTube. Đây là ca khúc do Only C sáng tác.

Tối 9/2, theo ghi nhận, MV Bống bống bang bang của nhóm 365, phát hành năm 2016, bất ngờ biến mất khỏi nền tảng YouTube. Cùng thời điểm, kênh YouTube của nhóm bị đổi sang tên gọi khác; nhiều video ghi lại hành trình hoạt động của 365 cũng không còn hiển thị.

Sau đó, nhạc sĩ Only C - tác giả và nhà sản xuất Bống bống bang bang - đã lên tiếng, nghi vấn kênh YouTube của MV bị hack.

“Khả năng kênh YouTube của công ty VAA, đơn vị sở hữu ca khúc Bống bống bang bang của 365 Band do tôi sáng tác và sản xuất, đã bị hack. MV hơn 600 triệu view bốc hơi không thấy đâu. Công ty của chị Vân (PV: đạo diễn Ngô Thanh Vân) hiện đã ngưng hoạt động nên không còn ai quản lý kênh. Tôi cũng vừa liên hệ với anh em 365 để tìm hiểu nhưng đến giờ vẫn chưa rõ sự việc diễn ra thế nào”, Only C cho biết.

Bống bống bang bang ghi nhận hơn 600 triệu lượt xem trước khi biến mất.

Bống bống bang bang là nhạc phim của Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016). MV do nhạc sĩ Only C sáng tác, 365 thể hiện.

Khi mới phát hành vào tháng 6/2016, MV không gây hiệu ứng lớn và tạo thành cơn sốt khắp các trang mạng xã hội giống nhiều sản phẩm đạt lượt xem lớn khác ở Vpop.

Chỉ đến khi nó trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất vào tháng 1/2017, công chúng mới thực sự chú ý.

Trong MV, các thành viên 365 hóa thân thành những nhân vật dân gian như Trạng Tí, Dần béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Đặc biệt, phần vũ đạo hài hước, đáng yêu và cũng dễ thực hiện sau đó đã tạo nên trào lưu cover trên mạng xã hội. Điều đó càng khiến lượt xem của MV tăng không ngừng.

365 là nhóm nhạc dự án của công ty do Ngô Thanh Vân thành lập được giới thiệu vào năm 2010. Trước đó, các thành viên trải qua 3 tháng tuyển chọn và 6 tháng tập luyện cùng nhau.

365 tạo được dấu ấn trong bối cảnh mô hình nhóm khó phát triển và có chỗ đứng tại Vpop. Đầu tháng 7/2016, nhóm tuyên bố tan rã, đánh dấu chặng đường mới của các thành viên.