Angelina Jolie mặc xuyên thấu

Ngôi sao "Couture" trở thành tâm điểm chú ý khi diện đầm xuyên thấu trên thảm đỏ ra mắt phim. Ở tuổi 50, minh tinh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, gợi cảm.

Theo Page Six, Angelina Jolie gây chú ý khi xuất hiện trong buổi công chiếu phim Couture tại Paris, hôm 9/2. Nữ diễn viên nổi bật trên thảm đỏ với chiếc váy ren của nhà mốt Givenchy. Thiết kế màu bạc ôm sát với chất liệu xuyên thấu, đính kết sequin lấp lánh giúp mỹ nhân Maleficent khoe đường cong gợi cảm.

Angelina Jolie trên thảm đỏ ra mắt phim mới. Ảnh: WireImage.

Điểm nhấn của bộ đầm nằm ở phần gấu váy bất đối xứng cùng những dải tua đính hạt chạy dọc phần tay và thân váy. Angelina kết hợp phụ kiện trang sức đặt làm riêng của Garatti, gồm một chiếc nhẫn kim cương xanh 15 carat và đôi bông tai đinh tán cùng bộ. Người đẹp hoàn thiện outfit với giày cao gót đen.

Lần xuất hiện này của minh tinh sinh năm 1975 thu hút nhiều bàn luận. Dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước sắc vóc ấn tượng của cô dù đã bước sang tuổi 50.

Trong Couture, Angelina vào vai Maxine Walker, một đạo diễn điện ảnh nhận chẩn đoán mắc ung thư vú trong lúc đang làm việc cho một nhà mốt lớn ở Paris Fashion Week. Từ đây, nhân vật bước vào một hành trình đối mặt với sinh tử, song song đó khám phá bản thân. Chuyện phim đan xen câu chuyện của một người mẫu và một chuyên gia trang điểm đang chật vật tìm chỗ đứng trong ngành công nghiệp thời trang.

Angelina được cho là có sự kết nối với nhân vật một cách sâu sắc khi cô cũng từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực vào năm 2013, sau đó tiếp tục cắt bỏ buồng trứng cùng ống dẫn trứng, sau khi các bác sĩ cho biết cô có 87% nguy cơ mắc ung thư vú và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng. Mẹ của Angelina, bà Marcheline Bertrand, đã qua đời vì ung thư vú và buồng trứng.