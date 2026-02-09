Rạp Việt cần loạt phim Tết 'giải cứu'

Phòng vé Việt tuần qua thấp điểm khi thiếu vắng sự xuất hiện của các "bom tấn". Tình trạng này dự kiến kéo dài cho tới khi loạt phim Tết xuất hiện.

Tuần qua, rạp Việt tiếp tục rơi vào tình trạng ảm đạm, thiếu vắng những cái tên giàu sức hút. Vị trí đầu bảng phòng vé thuộc về Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng. Bộ phim hoạt hình 2D mang về hơn 7 tỷ đồng , với khoảng 70.000 vé bán ra. Đây đã là tuần thứ 2 liên tiếp Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng dẫn đầu phòng vé Việt.

Doanh thu phim tính đến tối 8/2 chạm mốc 34 tỷ đồng - thành tích gây bất ngờ với một phim ban đầu ít nhận được sự quan tâm. Lý do tác phẩm "lội ngược dòng" là nhờ chất lượng tốt, được giới chuyên môn lẫn đại chúng đánh giá cao. Nhiều chi tiết trong phim được chia sẻ trên mạng xã hội, giúp tác phẩm tăng mạnh độ nhận diện dù ê-kíp phát hành không chú trọng đầu tư vào khâu quảng bá.

Vị trí á quân phòng vé thuộc về Kumanthong Đài Loan: Oán thai đòi mẹ. Trước đó, phim từng gây sốt phòng vé Đài Loan, trở thành phim kinh dị đạt doanh thu cao nhất năm 2025. Khép lại tuần mở màn, tác phẩm của đạo diễn Shieh Meng Ju dắt túi khoảng 6,7 tỷ đồng .

Phim Việt Huyền tình Dạ Trạch ra mắt dịp lễ Valentine. Ảnh: NSX.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Tầm Tần Ký, Nhà trấn quỷ... Running Man Vietnam: Con rối tự do tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phòng vé.

Hai phim hành động Chiến Nam: Ve sầu thoát xác và Bố già trở lại đều rơi vào tình trạng cạn kiệt suất chiếu, doanh thu tăng nhỏ giọt. Bộ đôi phim Việt dự kiến sớm khép lại hành trình, nhiều khả năng khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ.

Tuần này, một phim nội địa khác ra mắt là Huyền tình Dạ Trạch. Tác phẩm tình cảm của đạo diễn Tôn Văn do Đài Hà Nội sản xuất, quy tụ dàn diễn viên như Xuân Phúc, Thanh Tâm, Viết Liên, Trọng Trinh, Minh Tiệp...

Chuyện phim xoay quanh Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ. Tình yêu của họ không được sinh ra từ quyền lực hay sự sắp đặt, mà là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn tự do, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự cũ.