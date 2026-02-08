Sao 'Tiệm cà phê hoàng tử' tiêu 10 triệu won một ngày

Chae Jung An gây xôn xao khi tiết lộ thói quen mua sắm hàng hiệu thả ga. Nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của người đẹp.

Theo Nate, nữ diễn viên Chae Jung An mới đây gây chú ý sau khi những đoạn video về mức chi tiêu của cô lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, Chae Jung An tiết lộ cô vừa ghé thăm Paris và khoe chiếc túi hàng hiệu tậu được trong chuyến đi. "Chỉ trong 30 phút tôi đã nướng 10 triệu won vào việc mua sắm... Đôi khi tôi mua sắm giản dị thôi, nhưng cũng có những khi cao hứng là xuống tiền không cần suy nghĩ như vậy", người đẹp nói.

Cô tự tin cho rằng thu nhập của mình cao hơn nhiều so với giá chiếc túi đã mua, khẳng định quan điểm không hối tiếc về việc mua hàng hiệu. Những chia sẻ của Chae Jung An nhanh chóng thu hút bàn luận. Thậm chí, dân mạng còn lan truyền nhiều bài đăng tổng hợp danh sách mua sắm của cô, khoe quẹt thẻ 10 triệu won một ngày mà "chưa thấy đã".

Chae Jung An có thói quen mua sắm hàng hiệu. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Chae Jung An cũng từng khoe độ chịu chi khi đăng tải video ghi lại cảnh đi mua sắm tại các cửa hàng xa xỉ trong khu outlet ở Yeoju. "Từ phim trường đến đây chỉ mất khoảng 20 phút. Thực ra lúc nãy tôi đã đến trường quay rồi nhưng nghe nói việc quay bị hoãn, nên nhờ vậy tôi có được 5 tiếng rảnh rỗi", người đẹp nói về lý do ghé thăm các shop hàng hiệu.

Kết thúc buổi shopping, mỹ nhân xách theo đầy túi đồ các món hàng đã thanh toán. Cuộc sống xa hoa của người đẹp khiến nhiều dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chae Jung An ra mắt với vai trò người mẫu quảng cáo vào năm 1995, sau đó lấn sân âm nhạc, phát hành album đầu tay vào năm 1999. Kể từ đó, tên tuổi người đẹp dần được công chúng biết đến rộng rãi.

Cô từng giành giải Tân binh tại lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 10. Năm 2007, Chae Jung An gây ấn tượng khi vào vai Han Yoo Joo trong bộ phim Tiệm cà phê hoàng tử, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ. Cô kết hôn với một người ngoài giới giải trí vào năm 2005. Song cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 năm.