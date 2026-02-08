Dàn trai đẹp cởi trần, đóng khố trong phim Tết 'Huyền tình Dạ Trạch'

Chính thức công chiếu từ 10/2, Huyền tình Dạ Trạch do Đài Hà Nội sản xuất lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, một trong những câu chuyện tình đẹp và giàu ý nghĩa trong tâm thức người Việt. Bên cạnh tình yêu giữa con người với con người, tình yêu quê hương, đất nước, tác phẩm còn tái hiện không gian vật chất và không gian văn hóa vùng Bắc bộ xưa, cùng các dấu ấn rực rỡ của văn hóa Đông Sơn.

Chuyện phim xoay quanh Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - đặt trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn tại đồng bằng Bắc Bộ. Tình yêu của họ không được sinh ra từ quyền lực hay sự sắp đặt, mà là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn tự do, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự cũ.

Huyền tình Dạ Trạch ghi điểm với việc tái hiện không gian văn hóa Việt từ các nghi lễ truyền thống như xăm mình, lễ bắn dâu tằm, tín ngưỡng dân gian, đến các kỹ nghệ thủ công như đúc đồng, chế tác vũ khí, đóng thuyền, làm gốm, nông nghiệp và thủy lợi. Thương cảng Dạ Trạch được xây dựng như một mô hình kinh tế - thương mại đường thủy sơ khai, đặt nền móng cho giao thương của người Việt cổ.

Yếu tố lịch sử không chỉ xuất hiện ở bối cảnh mà còn được thể hiện rõ qua phục trang nhân vật. Dưới sự tham vấn từ chuyên gia, ê-kíp thiết kế trang phục mang phom dáng đơn giản, chất liệu thô mộc, kết hợp phụ kiện vòng cổ, lông vũ và hoa văn lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn.

Xuân Phúc hóa thân vai chính Chử Đồng Tử, đóng cặp với diễn viên trẻ Thanh Tâm. Trong phim, ngoài các cảnh lãng mạn với bạn diễn, Xuân Phúc còn thực hiện nhiều cảnh hành động. Diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình cao lớn, nam tính. Năm vừa qua, Xuân Phúc để lại dấu ấn trên màn ảnh rộng với Tử chiến trên không - hiện giữ kỷ lục là phim hành động Việt ăn khách nhất (xấp xỉ 252 tỷ đồng ).

Diễn viên trẻ Tuấn Anh khoe cơ bắp, hình thể rắn rỏi trong tạo hình cởi trần, đóng khố của người dân thuở hồng hoang. Ngoài phục trang, những chi tiết khác như hình xăm hay tục nhuộm răng đen cũng đã được ê-kíp nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào tác phẩm.

Diễn viên Bảo Anh hóa thân một vai chính diện trong phim. Những ngày qua, anh tỏ ra hào hứng và tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho dự án điện ảnh mới.

