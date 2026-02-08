David Beckham tha thứ cho con?

Không lâu sau khi Brooklyn che hình xăm tri ân mình, huyền thoại bóng đá Anh có động thái được cho là ngầm thể hiện sự tha thứ, muốn làm lành.

Theo The Sun, David Beckham mới đây gây chú ý với bài đăng trên mạng xã hội. Cựu danh thủ Anh chia sẻ khoảnh khắc sắp xếp bộ sưu tập giày bóng đá với đủ kiểu dáng của mình.

Trong bức ảnh được đăng tải, dân mạng phát hiện đôi giày được thêu tên Brooklyn, cùng tên những người con khác của Beckham là Romeo, Cruz và Harper. Việc David Beckham gián tiếp nhắc đến tên Brooklyn được cho là đang ngầm thể hiện việc tha thứ cho con, muốn làm lành sau hàng loạt ồn ào mâu thuẫn gia đình xảy ra suốt khoảng thời gian qua.

Bức ảnh được David Beckham đăng tải. Ảnh: IGNV.

Cách đây ít ngày, Brooklyn giáng thêm một đòn vào David khi xóa đi hình xăm dành cho ông. Cụ thể, chàng đầu bếp trẻ từng có hình xăm mỏ neo trên cánh tay phải với dòng chữ "Dad" (tạm dịch: Cha) in hoa ở chính giữa. Tuy nhiên, khi xuống phố với vợ Nicola Peltz tại Los Angeles (Mỹ), dòng chữ trên tay anh đã được che lại bằng hình ảnh khác.

Một nguồn tin chia sẻ: "Brooklyn đã xóa chữ đó bằng laser. Cậu ấy muốn loại bỏ nó. Brooklyn có quá nhiều tổn thương và đau đớn, nên việc giữ lại một hình xăm tri ân cha như vậy là không thật lòng".

Trước đó, Brooklyn cũng che hình xăm tri ân mẹ trên ngực. Hình xăm tên các em ruột trên tay của anh cũng bị che bằng một đường gạch đậm.

Theo The Sun, Brooklyn và Nicola đang có kế hoạch nhận con nuôi sau tất cả những sóng gió gia đình. Đôi uyên ương được cho là đã thảo luận kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này.

"Đây là vấn đề mà Nicola và Brooklyn hoàn toàn đồng thuận. Cả hai đều muốn có nhiều con, và ít nhất một đứa sẽ là con nuôi. Họ hiểu rằng mình sinh ra trong điều kiện đặc quyền hiếm có, nên rất muốn 'trả lại' bằng cách mang đến cho một em bé hay đứa trẻ kém may mắn một cuộc sống tốt nhất có thể", nguồn tin cho biết.