Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Bàn tán phim Trường Giang

  • Thứ sáu, 6/2/2026 12:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Nhà ba tôi một phòng" đứng trước thử thách khi kể câu chuyện quen thuộc về mâu thuẫn thế hệ. Việc phim tâm lý, gia đình có lồng ghép nhiều mảng miếng hài cũng vấp tranh luận.

Mới đây, phim Nhà ba tôi một phòng gây chú ý khi tung ra trailer chính thức. Diễn biến trailer xoay quanh quyết định của ông Thạch (Trường Giang) khi ngăn cản tình cảm giữa con gái tên An (Minh Anh) và bạn trai Phát (Anh Tú Atus).

Ông Thạch hiện lên là người cha yêu con theo cách vụng về, luôn muốn bảo bọc nhưng lại bất lực trước thế giới nội tâm khép kín của con gái. Ở chiều ngược lại, An khao khát được lắng nghe nhưng lại ngày một xa cách với cha. Trailer khép lại bằng khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, khi cả người cha lẫn con gái đều rơi nước mắt.

Nhà ba tôi một phòng có đề tài gần gũi, xoay quanh chuyện mâu thuẫn thế hệ. Song, việc Trường Giang tiếp tục kể câu chuyện về gia đình vốn đã quen thuộc trên màn ảnh Việt những năm qua cũng gây ra không ít hoài nghi. Sau khi trailer công bố, bên cạnh những luồng ý kiến bày tỏ mong chờ phim, một số khán giả lại tỏ ra hụt hẫng khi cho rằng màu sắc Nhà ba tôi một phòng không quá khác biệt so với nhiều phim gia đình trước đó. Thậm chí, dân mạng còn đặt đứa con tinh thần của Trường Giang lên bàn cân với phim Bố già của Trấn Thành.

"Cũng người bố nuôi con rồi hàng xóm có một bà mê ông bố. Rồi mâu thuẫn thế hệ, khóc lóc rồi lại về bên nhau", "Vừa thấy giống Bố già vừa có điểm giống Nhà bà Nữ", "Lại tình cảm gia đình rồi nhồi nhét triết lý", "Coi trailer biết hết nội dung. Motif này cũ quá"... là một số bình luận trái chiều của khán giả.

Truong Giang anh 1

Trường Giang ra phim Tết đối đầu với Trấn Thành. Ảnh: NSX.

Ngoài ra, việc Trường Giang mời dàn cast 2 ngày 1 đêm tham gia phim cũng gây tranh luận. Sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm với những màn "quăng miếng hài" bắt trend được cho là chưa thực sự phù hợp với một dự án thiên về tâm lý, tình cảm gia đình.

Ở diễn biến khác, một số luồng ý kiến lại cho rằng việc quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng từ gameshow là lựa chọn khéo léo của Trường Giang, giúp phim tăng độ nhận diện và khả năng cạnh tranh trên đường đua phim Tết.

Trước đó, tại buổi showcase phim tại TP.HCM, Trường Giang cho biết phim anh hạn chế những cảnh chửi thề, văng tục. Đạo diễn muốn dự án đầu tay gửi gắm thông điệp tốt đẹp về tình cảm gia đình.

"Tôi hy vọng nếu Nhà ba tôi một phòng có sức lan tỏa thì sẽ đi theo hướng tích cực và mang tính giáo dục", Trường Giang nói. Theo nam đạo diễn, Tết Nguyên đán là thời điểm mọi thế hệ cùng quây quần, vì vậy một bộ phim "ai cũng có thể xem" chính là mục tiêu mà anh và ê-kíp theo đuổi.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' ở tuổi 72

Khấu Chấn Hải ở tuổi thất tuần vẫn vất vả mưu sinh. Vì chênh lệch tuổi tác giữa ông và con trai rất lớn, cả hai gặp nhiều trở ngại trong việc giao tiếp, trò chuyện.

4 giờ trước

'Yêu tinh nhện' đẹp nhất Tây Du Ký hiện tại

Từ vai yêu tinh nhện trong "Tây Du Ký", Diêu Gia gây kinh ngạc khi rẽ ngang từ ngành y để trở thành nhà sản xuất phim quyền lực đứng sau loạt sao hạng A ở tuổi U70.

5 giờ trước

Diễn viên Hàn Quốc kể vụ bị xe buýt kéo lê 50 m

Lee Deok Hwa hiếm hoi chia sẻ về vụ tai nạn trong quá khứ, khiến ông phải trải qua hơn 50 ca phẫu thuật, khâu khoảng 1.500 mũi và cắt bỏ hơn 1 m ruột.

21 giờ trước

Tống Khang

Trường Giang Trấn Thành Trường Giang phim Tết

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

Pham Truong xin loi Huynh Phuong hinh anh

Phạm Trưởng xin lỗi Huỳnh Phương

5 giờ trước 08:57 6/2/2026

0

Nam ca sĩ cho biết sau khi đọc những bình luận từ khán giả, anh nhận ra mình sai và đã gửi lời xin lỗi tới Huỳnh Phương.

Sac voc Ly Bang Bang o tuoi 52 hinh anh

Sắc vóc Lý Băng Băng ở tuổi 52

8 giờ trước 06:21 6/2/2026

0

Lý Băng Băng xuất hiện với ngoại hình nổi bật ở tuổi 52. Vóc dáng gọn gàng, làn da sáng cùng thần thái tự tin giúp nữ diễn viên trở thành điểm nhấn của sự kiện.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý