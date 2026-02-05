Diễn viên Hàn Quốc kể vụ bị xe buýt kéo lê 50 m

Lee Deok Hwa hiếm hoi chia sẻ về vụ tai nạn trong quá khứ, khiến ông phải trải qua hơn 50 ca phẫu thuật, khâu khoảng 1.500 mũi và cắt bỏ hơn 1 m ruột.

Theo tờ Chosun, Lee Deok Hwa xuất hiện trên chương trình tạp kỹ You Quiz on the Block của tvN, phát sóng hôm 4/2. Tại đây, nam diễn viên gây sốc khi tiết lộ về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà ông gặp phải khi 25 tuổi.

Diễn viên cho biết đã bị một chiếc xe buýt kéo lê hơn 50m, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. "Lúc đó tôi đã ở ranh giới sinh tử. Xe buýt chở đầy khách, trọng lượng có thể lên tới 10 tấn. Bên dưới là chiếc xe máy khoảng 400 kg, và bên dưới nữa là tôi. Trong tình trạng đó, tôi bị kéo lê đi một quãng khá xa, khoảng 50-60m. Tôi mặc quần jeans nhưng bị mài mòn còn lại mỗi cái thắt lưng. Áo khoác da cũng chỉ còn phần cổ", ông nhớ lại.

Lee Deok Hwa cho hay sau tai nạn, ông đã trải qua hơn 50 ca phẫu thuật. Diễn viên phải cắt bỏ hơn 1 m ruột và khâu khoảng 1.500 mũi. Phải mất 2 tuần, ông mới tỉnh lại trong bệnh viện, ngoài ra phải liên tục dùng thuốc giảm đau.

Lee Deok Hwa gặp tai nạn nghiêm trọng năm 25 tuổi. Ảnh: tvN.

Diễn viên cho biết thời điểm hôn mê, nhiều đồng nghiệp đến thăm và cho rằng ông khó lòng qua khỏi nên đã quyên tiền phúng viếng trước. Việc Lee Deok Hwa tai nạn nguy kịch cũng khiến cha ruột của ông - cụ Lee Ye Chun - cảm thấy sốc và sau đó cũng qua đời. Nam diễn viên cho hay dù đã nhiều năm trôi qua, ông hiện tại vẫn gặp không ít bất tiện trong việc sinh hoạt. Lee Deok Hwa được xác định mức độ khuyết tật cấp 3.

Tài tử cũng tri ân vợ khi đã đồng hành, hết mực chăm lo cho mình suốt quãng thời gian khó khăn. "Lúc đó chúng tôi chưa kết hôn hay đính hôn, chỉ là người yêu. Vậy mà ngày nào bà ấy cũng vào bệnh viện chăm sóc suốt ba năm, ăn ở luôn tại đó. Sống chết còn chưa biết ra sao, vậy mà vẫn có thể tin tưởng và hy sinh như thế trong ba năm liền", diễn viên xúc động nhớ lại.

Lee Deok Hwa ra mắt năm 1972, sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Ông đã giành nhiều giải thưởng lớn như Baeksang Arts Awards, giải thưởng diễn xuất của ba đài truyền hình lớn, và được trao Huân chương Văn hóa vào năm 2015. Ngoài điện ảnh và truyền hình, ông còn hoạt động tích cực ở mảng chương trình giải trí và nhận được nhiều tình cảm của công chúng.