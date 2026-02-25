Chung Lệ Đề đưa chồng con nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Trên trang cá nhân, Chung Lệ Đề đăng tải loạt khoảnh khắc ở Phú Quốc. Nữ diễn viên cùng chồng con tắm biển, thưởng thức các món ngon ở đây.

Theo iFeng, mới đây, Chung Lệ Đề đăng tải clip ghi lại chuyến du lịch của gia đình. Trong đó, các thành viên cùng chụp ảnh ở sân bay, sau đó có mặt ở đảo ngọc Phú Quốc để nghỉ dưỡng.

Trong các khoảnh khắc, nữ diễn viên diện đầm ngắn họa tiết hoa văn rực rỡ với tông màu xanh dương chủ đạo, thiết kế cổ chữ V giúp tôn dáng. Cô kết hợp cùng mũ cói thắt nơ và hoa cài tay màu hồng làm điểm nhấn.

Chung Lệ Đề và người thân nghỉ dưỡng ở đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: Weibo.

Ba người con của Chung Lệ Đề diện đồ bơi hoặc outfit năng động. Cả ba đều sở hữu vẻ ngoài cao lớn, xinh xắn cùng đôi chân thon dài.

Trong khi đó, Trương Luân Thạc khỏe khoắn với áo ba lỗ tối màu, quần túi hộp và đội mũ lưỡi trai. Chồng diễn viên khoe thân hình săn chắc, rắn rỏi.

Các thành viên cùng dạo biển, thưởng thức các món ngon tại Phú Quốc.

Chung Lệ Đề kết hôn với Trương Luân Thạc năm 2016, sau khi quen nhau qua chương trình thực tế Nếu như yêu. Dù chênh lệch tuổi tác và danh tiếng, cả hai vẫn gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Cả hai kỷ niệm 10 năm bên nhau vào năm 2025. Thời điểm đó, Trương Luân Thạc chia sẻ bức ảnh cả hai nắm tay trên bãi biển Tam Á, kèm dòng chữ: “Với tình yêu như lụa, với sóng biển và cát trắng làm chứng - hãy theo chân váy của Vera Wang đến Tam Á để bắt đầu chuyến hành trình lãng mạn năm thứ 10”.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, nổi tiếng với The Bride with White Hair (1993) và The Defender (1994). Cô kết hôn với Trương Luân Thạc vào tháng 11/2016 tại Bắc Kinh, sau 2 năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Dù từng đối mặt nghi ngờ vì chênh lệch tuổi tác, cặp đôi chứng minh tình yêu vượt qua định kiến bằng sự gắn bó qua thời gian. Chung Lệ Đề có 3 con gái riêng.