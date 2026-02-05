Web phim lậu lớn nhất Việt Nam kiếm tiền như thế nào

R*phim, website có lượng truy cập hàng chục triệu mỗi tháng, vừa thông báo đóng cửa. Thực tế, những trang web lậu này kiếm tiền bằng cách quảng cáo và bán gói thành viên.

Sáng 5/2, trang web R*phim thông báo đóng cửa. "Chúng tôi nhận ra rằng sự tồn tại của web vẫn phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng chính thống. Vì vậy, website cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này. R*phim sẽ khép lại hành trình từ hôm nay, 5/2", phía website thông báo.

Người đại diện của website cũng thông báo cùng nội dung trên fanpage Facebook với hơn 200.000 lượt theo dõi. Thông tin R*phim đóng cửa thu hút sự quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội.

Thực tế, nền tảng R*phim hoạt động từ năm 2025, phát tán hàng loạt phim ảnh quốc tế "lậu" (không có phim Việt), duy trì trong thời gian dài. Theo dữ liệu từ SimilarWeb, R*phim là nền tảng phim lậu nhiều truy cập nhất tại Việt Nam trong thời gian dài với hàng chục triệu người dùng mỗi tháng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Thành Nguyễn, một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, cho hay các trang web lậu như R*phim có thể duy trì nhờ việc kiếm tiền từ quảng cáo.

R*phim thông báo đóng cửa từ sáng 5/2.

Cụ thể, các website này đặt banner quảng cáo tại đầu trang hay sidebar, hoặc ngay dưới các video phim. Các mạng quảng cáo (ad network) sẽ chi tiền để quảng cáo của họ xuất hiện trên các trang web phim lậu, thường sẽ tính theo lượt nhấp chuột click (CPC), hoặc lượt hiển thị (CPM). Với lượng truy cập lớn và đều đặn hàng tháng, R*phim có thể thu lợi không nhỏ từ tiền quảng cáo.

Ngoài ra, web phim lậu này còn cung cấp gói premium cho người dùng, cho phép họ sử dụng dịch vụ VIP như xem phim chất lượng 4K, tắt quảng cáo, chat không cần chờ... R*phim từng công khai bán gói premium với mức giá 39.000 đồng/tháng, có chiết khấu với các gói dài hạn.

Trước R*phim, một số website như xoilac, vebo, thapcam (chiếu các nội dung liên quan tới thể thao, có quảng cáo cá độ phi pháp) cũng bất ngờ dừng hoạt động.