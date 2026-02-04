Lý do Miranda Kerr ly hôn Orlando Bloom

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Miranda Kerr hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ Orlando Bloom. Cả hai vẫn là bạn tốt, cùng nhau nuôi dạy con chung.

Theo Daily Mail, Miranda mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên podcast We Need to Talk của Paul C Brunson. Tại đây, cô có những chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ Orlando Bloom. Mỹ nhân cho biết cả hai sớm nhận ra mối quan hệ không còn giúp nhau trở nên tốt hơn.

"Vì vậy khi đưa ra quyết định chia tay, tôi đã nói với anh ấy: 'Chúng ta hãy luôn đặt nhu cầu của Flynn lên hàng đầu. Đừng biến chuyện ly hôn thành vấn đề của hai chúng ta. Hãy coi đây là điều tốt nhất cho Flynn. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau'", mỹ nhân chia sẻ.

Miranda Kerr ly hôn Orlando Bloom đã nhiều năm nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt. Ảnh: FilmMagic.

Dù đã đi thêm bước nữa, nữ người mẫu cho biết chồng cũ sẽ vẫn là một phần trong cuộc sống của mình. Cô muốn mối quan hệ của cả hai "càng hài hòa càng tốt".

"Khi bạn có con với một người nào đó, họ sẽ mãi mãi là cha/mẹ của đứa trẻ trong suốt phần đời còn lại, và sẽ có những tình huống bạn buộc phải nói chuyện với họ, dù có thích hay không. Vậy thì tại sao không khiến mọi thứ hài hòa hơn? Tại sao không khiến nó bình yên hơn?", người đẹp nói.

Miranda và Orlando bắt đầu hẹn hò từ năm 2007, kết hôn năm 2010 và chia tay sau đó ba năm. Hiện tại, Miranda đã kết hôn với Evan Spiegel và có thêm 3 người con với doanh nhân này.

Người mẫu vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. Cô cho biết cả hai coi nhau là "bạn thân", luôn trân trọng và biết ơn người kia vì đã cùng đồng hành nuôi dạy con trai.