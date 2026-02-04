Nữ thần Waterbomb gây lo lắng

Ca sĩ Kwon Eun Bi tiết lộ đã bị bỏng độ hai sau chuyến leo núi Kilimanjaro ở châu Phi. Sau khi đi khám da liễu, tình trạng bỏng của người đẹp đã dần cải thiện.

Theo News1, Kwon Eun Bi gây xôn xao khi đăng tải story chia sẻ về tình trạng sức khỏe. Trong bức hình được đăng tải, phần mũi, môi của người đẹp bị sưng đỏ, phồng rộp. Cô cho hay đã bị bỏng khi leo núi Kilimanjaro ở châu Phi.

Kwon Eun Bi bị bỏng độ hai khi đi leo núi. Ảnh: IGNV.

"Nhìn như ảnh chụp ở phòng da liễu, vậy mà lại là mặt tôi đó. Sau khi leo núi Kilimanjaro, mũi và môi của tôi bị bỏng độ hai. Mọi người bất ngờ đúng không? Ngày nào cũng phải bôi thuốc mỡ, không bỏ sót ngày nào và phải che chắn cẩn thận. Thời gian trôi qua thì da mặt bị sạm đi, xuất hiện nám và tình trạng đỏ da, nhưng giờ đang dần ổn hơn rồi", nữ ca sĩ tiết lộ.

Bài đăng của nữ thần Waterbomb gây xôn xao. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho tình trạng của mỹ nhân sinh năm 1995. Mới đây, Kwon Eun Bi tiếp tục cập nhật đã đi khám da liễu sau khi trở về Hàn Quốc. "Mũi của tôi đã dần bình phục rồi", người đẹp thông báo với người hâm mộ. Trong bức ảnh đăng kèm, tình trạng bỏng ở phần mũi và môi của người đẹp đã cải thiện rõ rệt.

Theo nguồn tin, trước đó Kwon Eun Bi cùng nữ diễn viên Lee Si Young và Noh Hong Chul chinh phục thành công đỉnh Kilimanjaro tại châu Phi. Cô từng cập nhật tình hình trong quá trình leo núi trên SNS.

Ba người quen biết nhau khi cùng tham gia show giải trí của Netflix Zombieverse. Sau đó, hồi đầu năm ngoái, bộ ba tiếp tục gây chú ý khi công khai hình ảnh cùng nhau leo núi Himalaya.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, ra mắt với tư cách trưởng nhóm IZ*ONE vào năm 2018 sau khi giành vị trí thứ 7 trong chương trình sống còn Produce 48. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô xây dựng sự nghiệp solo với các ca khúc như Door và Glitch, đồng thời gây bão với các màn trình diễn tại Waterbomb.