Lý do phim Việt 16+ nguy cơ lỗ trắng 30 tỷ đồng

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” mất 10 năm để đặt chân lên màn ảnh rộng. Thế nhưng, con đường phòng vé của phim đang rất gian nan khi hầu như không bán được vé.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đang là cái tên thu hút sự quan tâm những ngày qua, song theo chiều hướng không mấy tích cực.

Chưa chính thức công chiếu, phim đã vướng ồn ào khi ê-kíp đăng đàn cầu cứu vì cho rằng tác phẩm bị seeding bẩn, bôi nhọ trên mạng xã hội một cách có chủ đích.

Ngày ra mắt, đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình tiếp tục vướng bàn luận xoay cách quảng bá. Việc sử dụng cảnh 18+ làm chất liệu truyền thông, cho tới màn biểu diễn võ thuật bị lỗi trong buổi họp báo được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và biến phim trở thành chủ đề đùa cợt của không ít dân mạng.

"Ác mộng" chưa chấm dứt với Chiến Nam: Ve sầu thoát xác khi khép lại tuần mở màn, thành tích phim theo ghi nhận mới khoảng 200 triệu đồng - thấp thuộc hàng kỷ lục so với mặt bằng phim chiếu rạp. Con số này hẳn gây thất vọng cho nhà sản xuất, khi dự án tự công bố mức đầu tư khủng, lên tới 30 tỷ đồng .

Nhìn nhận thực tế, việc tác phẩm ế ẩm ngoài phòng vé không khó lý giải.

Kịch bản yếu

Thuộc thể loại hành động, tội phạm, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác xoay quanh hành trình phá án kéo dài nhiều năm của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam (Long Ka), khi anh bị cuốn vào cuộc điều tra mạng lưới tội phạm núp bóng tập đoàn Thái Minh Legend.

Chuyện phim mở ra khi một nữ phóng viên bị diệt khẩu, nhằm bịt đầu mối khi đang làm phóng sự về Thái Minh Legend. Trước khi mất, cô kịp gửi lại chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội của chúng cho đồng nghiệp tên Kim. Phẫn nộ vì cái chết của bạn, Kim chấp nhận tiếp nối công việc điều tra còn dang dở, đưa tổ chức tội phạm ra ánh sáng.

Trên hành trình này, Chiến Nam âm thầm đứng ra bảo vệ Kim. Ban đầu, anh tiếp cận cô vì chiếc USD chứa dữ liệu quan trọng. Nhưng lâu dần, giữa cả hai nảy sinh tình cảm.

Kinh phí sản xuất phim theo tiết lộ là 30 tỷ đồng .

Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, dự án được thai nghén suốt 10 năm, vì một số lý do khách quan mà chưa thể ra mắt khán giả vào năm 2016. Tới nay, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác mới được công chiếu. Để đảm bảo nội dung tiệm cận với thị hiếu khán giả hiện đại, đoàn phim đã tái cấu trúc kịch bản và bổ sung thêm một số cảnh quay.

Mặc dù vậy, không khó nhận ra nội dung và những ý tưởng trong phim thực tế vẫn khá cũ kỹ. Âm mưu của tổ chức tội phạm "biến khu đất đấu thầu thành khu đất ma" chưa cho thấy tính hấp dẫn, lại chỉ được thể hiện chủ yếu qua lời thoại hay một vài montage ngắn ngủi.

Dù thuộc dòng phim tội phạm, cách biên kịch khắc họa cơ cấu tổ chức lẫn những kế hoạch hoạt động của tập đoàn Thái Minh Legend còn sơ sài. Nhiều tình tiết ngớ ngẩn gây bật cười như khi các "sếp" bàn chuyện làm ăn nhưng thiếu kiến thức, hay những vụ giao dịch bí mật mang tính hệ trọng lại diễn ra ở những công viên hay địa điểm công cộng vốn quá dễ bị phát hiện.

Ở tuyến chính diện, việc xây dựng hình tượng phóng viên điều tra lẫn cảnh sát hình sự cũng khá vụng về. Kim, nữ chính đối trọng với thế lực xấu trong bóng tối, là một cô phóng viên yếu nghề, ngô nghê đến khó tin. Các kế hoạch tác nghiệp hiện trường hay điều tra tổ chức tội phạm của cô đều ngẫu hứng và liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn. Tòa soạn báo Bùng Nổ hiện lên trên màn ảnh thiếu chuyên nghiệp và thậm chí kỳ quặc, được mang lên màn ảnh như một trò nhí nhố để giải trí hơn là một cơ quan mang tính đại diện cho sự thật và tiếng nói công lý.

Tương tự, tuyến cảnh sát hình sự cũng hiện lên rất mơ hồ. Spotlight thuộc về Chiến Nam trọn vẹn, khi anh chàng cảnh sát ngầm trí dũng song toàn và có khả năng một địch hàng chục đối thủ dù tay không tấc sắt, trong khi đối phương là băng đảng tội phạm với đủ loại vũ khí từ gậy gộc, dao, súng...

Nam chính do Long Ka đảm nhiệm.

Plot amor (thuật ngữ chỉ việc nhân vật chính được bảo vệ khỏi cái chết một cách phi lý, chỉ vì họ cần sống để tiếp tục câu chuyện) được sử dụng lộ liễu dẫn đến nhiều tình huống kỳ quặc. Điển hình như việc Chiến Nam chở Kim ra địa điểm băng đảng tội phạm đang chờ sẵn, đeo tai nghe cho bạn gái và để cô đi dạo, trong khi bản thân lao vào vòng vây phe địch, triệt hạ cả băng rồi… đón người yêu đi tiếp.

Cảnh nóng không 'cứu' được phim

Lý do Kim tự đẩy mình vào nguy hiểm, giữ chiếc USB chứa bằng chứng tố giác tội phạm nhưng không giao nộp cho Công an điều tra, mà giữ lại rồi sau đó trao cho bạn trai vì "đưa sớm hơn thì liệu có chắc em được an toàn không" tỏ ra sống sượng.

Sự non nớt trong kịch bản Chiến Nam: Ve sầu thoát xác còn thể hiện ở nhiều tình huống, phản ứng nhân vật rất bất thường. Tuyến tình cảm của Chiến Nam và Kim kém tự nhiên, chạy theo motif anh hùng cứu mỹ nhân trong những mẩu chuyện ngôn tình sến súa. Chuyện phim vì vậy thiếu sự nghiêm túc, như một tác phẩm "văn nghệ vườn trường" và khiến người xem liên tục đặt ra dấu chấm hỏi lớn, khi nhiều tình huống và nhân vật chẳng biết từ đâu xuất hiện hay biến mất khi nào.

Vì phần lớn cảnh quay thực hiện cách đây một thập kỷ, nên yếu tố thẩm mỹ, thời trang trong phim bị lỗi thời là điều có thể thông cảm. Mảng miếng hài cũng đã xưa cũ, khó làm khán giả bật cười.

Một trong những điểm yếu dễ nhận thấy của Chiến Nam: Ve sầu thoát xác là mảng diễn xuất. Màn thể hiện của dàn cast nặng tính minh họa, thường xuyên bị cường điệu, mang tính phô diễn cảm xúc thái quá. Trong khi lời thoại lại hoàn toàn xa rời thực tế. Dàn diễn viên thiếu kinh nghiệm thoại như đang tập dượt kịch bản, loay hoay trong việc bộc lộ cảm xúc nhân vật.

Trương Minh Cường có lẽ là cái tên có phần thể hiện ổn nhất khi nam diễn viên đã có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án điện ảnh trước đó. Bên cạnh ngoại hình sáng, tài tử cho thấy sự nhập tâm vào một vai phản diện nguy hiểm, tàn nhẫn, dù đôi khi anh vẫn mắc lỗi cường điệu biểu cảm.

Vì nội dung cũ và nhàm chán, mặt bằng diễn xuất cũng gây thất vọng, nên việc Chiến Nam: Ve sầu thoát xác cố gắng cài cắm cảnh 18+ cũng không giúp chuyện phim hấp dẫn hay "nóng" hơn là bao.

Phần lớn cảnh quay đã thực hiện cách đây 1 thập kỷ.

Điểm sáng hiếm hoi là phần hành động không tệ. Phim chiêu đãi khá nhiều cảnh rượt đuổi, đánh đấm. Dàn diễn viên hành động cho thấy sự lăn xả khá nhiệt tình, một số cảnh tạo được cảm giác căng thẳng, hồi hộp nhất định (dù cách thiết lập bối cảnh còn khiên cưỡng).

Thiếu chất liệu thu hút người xem, nội dung cũng kém hấp dẫn so với mặt bằng phim Việt hiện tại, không ngạc nhiên khi Chiến Nam: Ve sầu thoát xác gặp cảnh bị khán giả lạnh nhạt trên sân nhà, dù phòng vé khá rộng đường do không có quá nhiều đối thủ mạnh cạnh tranh.

Tới chiều 3/2, doanh thu phim theo ghi nhận là 266 triệu đồng, nhiều suất chiếu không bán nổi 1 vé - dấu hiệu của việc tác phẩm sẽ sớm kết thúc hành trình. Đồng nghĩa với việc, sau các khoản ăn chia với rạp và chi phí khác, nhà sản xuất đang đối diện nguy cơ gần như mất trắng 30 tỷ đồng , theo kinh phí đã công bố.