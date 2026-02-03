Cảnh nóng phim 16+ có Hoàng Mèo, Hứa Minh Đạt gây tranh cãi

Kịch bản và cảnh khoe da thịt trong "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" khiến khán giả tranh cãi. Phim đang đối diện nguy cơ thua lỗ khi tốc độ bán vé chậm chạp.

Chính thức công chiếu từ 30/1, phim Việt Chiến Nam: Ve sầu thoát xác của đạo diễn Trần Hòa Bình đang gặp phải nhiều khó khăn ngoài phòng vé. Tác phẩm có số suất chiếu khá ít ỏi, doanh thu tăng chậm chạp. Khép lại tuần mở màn, dự án gắn nhãn 16+ mới kịp dắt túi khoảng 200 triệu đồng.

Sau những ngày chiếu đầu tiên, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác vướng tranh cãi trên mạng xã hội. Một số luồng ý kiến cho rằng phim kém hấp dẫn, kịch bản nhạt nhòa và nhiều lỗ hổng. Việc một tác phẩm ghi hình từ 10 năm trước nay mới được mang ra chiếu rạp khiến một số chi tiết, ý tưởng trong phim bị cũ kỹ, trở nên lỗi thời.

Ngoài ra, cảnh 18+ trong Chiến Nam: Ve sầu thoát xác cũng vướng phản ứng. Trong phim, nhân vật giám đốc công ty Thái Minh Legend (Trương Minh Cường thủ vai) có cảnh ân ái với bạn diễn Elly (Thùy Vi).

Ở một cảnh, Elly để chứng minh bản thân đã thoát y trước mặt giám đốc, chủ động ve vãn, quyến rũ ông chủ. Tại buổi họp báo trước đó, Trương Minh Cường tiết lộ quá trình ghi hình cảnh nóng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đạo diễn Trần Hòa Bình cho biết cảnh này phải quay lại nhiều lần, Thùy Vi còn suýt bị lộ chi tiết nhạy cảm.

Cảnh 18+ trong phim.

Thực tế, cảnh 18+ trong phim nhạt nhòa, chưa gây được ấn tượng. Theo quan sát của phóng viên, cảnh này không quá dung tục vì được quay tương đối khéo, không để lộ nhiều da thịt diễn viên. Thời lượng cảnh nóng cũng không nhiều, chỉ khoảng 20-30 giây. Dẫu vậy, việc chênh lệch tuổi tác giữa hai diễn viên đóng cảnh nóng cũng gây ra bàn luận.

Tuần trước, trên fanpage chính thức, đoàn phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác từng gây chú ý khi lên tiếng về việc phim bị tấn công ngay khi vừa ra mắt. Đơn vị này cho biết đã phát hiện dấu hiệu tấn công có tổ chức bằng công cụ auto seeding trên nhiều nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông số.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác thuộc thể loại hành động, có kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng . Dự án theo tiết lộ được nhà sản xuất ấp ủ suốt 10 năm, trước khi chính thức ra mắt khán giả. Phiên bản được mang ra chiếu rạp đã tái cấu trúc kịch bản, có thêm một số cảnh quay bổ sung. Dẫu vậy, chất lượng tác phẩm vẫn làm hài lòng số đông khán giả. Điểm sáng của phim là một số cảnh hành động có sự đầu tư, tạo được độ kịch tính nhất định.