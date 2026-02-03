Sydney Sweeney gây xôn xao

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ nhân "Euphoria" khiến dân mạng xôn xao khi tung ra đoạn phim ngắn quảng cáo cho thương hiệu nội y mới.

Theo Page Six, Sydney Sweeney vừa chia sẻ một thước phim trên Instagram, "nhá hàng" cho đợt ra mắt thương hiệu đồ lót mới do cô sáng lập mang tên Syrn. Trong đoạn phim, nữ diễn viên xuất hiện đầy táo bạo trong hình ảnh một người phụ nữ nội trợ quyến rũ.

Trên nền nhạc không lời, Sweeney mặc bộ nội y ren xuyên thấu với những chi tiết cắt xẻ, ngồi cắt tỉa vườn hồng. Người đẹp tạo nhiều dáng bò trườn, khoe đường cong bốc lửa. Xuyên suốt đoạn phim, Sweeney còn giới thiệu một bộ sưu tập lớn các thiết kế ren mỏng, mang phong cách ngọt ngào và đầy gợi cảm.

Loạt thiết kế bao gồm áo crop top ren trắng phối cùng quần boyshorts, một bộ bodysuit cổ yếm bèo nhún kèm dây garter đồng bộ, và một set áo ngực ren đen cùng quần thong táo bạo.

Đoạn video kết thúc với hình ảnh Sweeney ngồi bên khung cửa sổ, ném chiếc áo ngực ra ngoài. "Ở nơi nào đó mà chỉ có chúng ta biết", người đẹp chú thích.

Sydney Sweeney táo bạo trong chiến dịch quảng cáo nội y. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của nữ diễn viên Euphoria lập tức thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bàn luận. Nhiều người tỏ ra sốc trước thước phim quảng cáo nội y đầy táo bạo của Sydney Sweeney. Cô được nhận xét là một trong những mỹ nhân thế hệ mới nóng bỏng nhất Hollywood hiện tại. Song, cô cũng vướng phải không ít lùm xùm khi theo đuổi hình tượng gợi cảm.

Hồi cuối tháng trước, mỹ nhân sinh năm 1997 từng vướng tranh cãi vì cách quảng cáo cho thương hiệu đồ lót mới. Trong một đoạn video do TMZ thu thập được, Sweeney xuất hiện khi đang cố leo lên biểu tượng Hollywood Sign giữa đêm khuya.

Theo TMZ, Sweeney và ê-kíp của cô đã xin được giấy phép từ FilmLA để quay phim gần khu vực Hollywood Sign. Tuy nhiên, họ không được phép leo lên hay chạm vào tấm biển này. Người đẹp có thể đối mặt với nguy cơ bị truy tố vì xâm nhập trái phép hoặc phá hoại tài sản.

Hành động quảng bá dòng sản phẩm nội y một cách bất chấp của người đẹp cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích diễn viên sinh năm 1997 vì hành động leo trèo dù không được cho phép, thậm chí treo cả dây áo ngực lên tấm biển biểu tượng.

