Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Justin Bieber cởi trần, mặc quần đùi biểu diễn ở Grammy

  • Thứ hai, 2/2/2026 09:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giọng ca "Yukon" gây sốc khi chỉ mặc quần đùi biểu diễn trên sân khấu Grammy lần thứ 68. Thời gian gần đây, ngôi sao âm nhạc đang cho thấy tín hiệu hoạt động tích cực trở lại.

Theo Cosmopolitan, sau bốn năm dài vắng bóng trên sân khấu Grammy, Justin Bieber vừa gây chú ý khi trở lại lễ trao giải danh giá này. Anh là một trong số nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu Grammy lần thứ 68, tổ chức tại nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles hôm 1/2 (giờ Mỹ).

Nam ca sĩ mang đến tiết mục Yukon. Song, sự xuất hiện của Justin gây sốc khi anh cởi trần, chỉ mặc quần đùi. Hình ảnh hoàng tử nhạc pop trên sân khấu Grammy được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng anh không giống đang biểu diễn trên sân khấu lớn, mà "như đang livestream ngay tại phòng khách nhà mình".

Theo nguồn tin, Yukon cũng được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn R&B xuất sắc. Album Swag của Justin cũng tranh giải Album của năm và Album giọng ca pop xuất sắc.

Justin Bieber anh 1

Justin Bieber trên sân khấu Grammy hôm 1/2. Ảnh: Cosmopolitan.

Thời gian gần đây, Justin Bieber đang có dấu hiệu hoạt động năng nổ trở lại, sau khi buộc phải cắt ngắn chuyến lưu diễn Justice World Tour vì hàng loạt vấn đề sức khỏe. Một năm trước đó, anh tiết lộ mình được chẩn đoán mắc hội chứng Ramsay-Hunt, khiến một bên mặt tạm thời bị liệt.

Rolling Stone đưa tin sân khấu lớn tiếp theo của ngôi sao âm nhạc sẽ là Coachella, nơi anh đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính trong hai đêm diễn cuối tuần trong tháng 4. Một nguồn tin thân cận với Justin Bieber từng chia sẻ anh đã đàm phán trực tiếp với đơn vị tổ chức Goldenvoice để đạt được hợp đồng trị giá hàng triệu USD.

"Đây là một bước đi mang tính đột phá đối với một nghệ sĩ chính. Tất cả đều do chính anh ấy tự xây dựng. Với việc làm nghệ sĩ chính tại Coachella và thành công của Swag, có thể thấy đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới đầy hứng khởi của Justin, nơi anh ấy hoàn toàn nắm quyền chủ động", người này nói.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.


Lý do phim 18+ về tinh tinh tấn công người gây sốc

Lấy cảm hứng từ vụ tinh tinh tấn công người gây rúng động nước Mỹ, "Linh trưởng" mang tới 89 phút thời lượng ngập cảnh kinh dị, gây sốc thị giác.

29:1760 hôm qua

'Lọ Lem' 18+ bị chê bai

Loạt cảnh 18+ nóng bỏng cũng khó giúp mùa 4 "Bridgerton" hấp dẫn hơn. Kịch bản phim bị chê tẻ nhạt, thiếu hấp dẫn và cao trào cảm xúc.

17 giờ trước

Quang Lê tiết lộ thu nhập

Giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" cho biết đang sở hữu hai kênh YouTube. Một trong số này thu hút 1,5 triệu lượt theo dõi, cho thu nhập bình quân 15.000 USD/tháng.

21 giờ trước

Hoàng Nhi

Justin Bieber Justin Bieber Grammy Yukon

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý