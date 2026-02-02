Justin Bieber cởi trần, mặc quần đùi biểu diễn ở Grammy

Giọng ca "Yukon" gây sốc khi chỉ mặc quần đùi biểu diễn trên sân khấu Grammy lần thứ 68. Thời gian gần đây, ngôi sao âm nhạc đang cho thấy tín hiệu hoạt động tích cực trở lại.

Theo Cosmopolitan, sau bốn năm dài vắng bóng trên sân khấu Grammy, Justin Bieber vừa gây chú ý khi trở lại lễ trao giải danh giá này. Anh là một trong số nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu Grammy lần thứ 68, tổ chức tại nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles hôm 1/2 (giờ Mỹ).

Nam ca sĩ mang đến tiết mục Yukon. Song, sự xuất hiện của Justin gây sốc khi anh cởi trần, chỉ mặc quần đùi. Hình ảnh hoàng tử nhạc pop trên sân khấu Grammy được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng anh không giống đang biểu diễn trên sân khấu lớn, mà "như đang livestream ngay tại phòng khách nhà mình".

Theo nguồn tin, Yukon cũng được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn R&B xuất sắc. Album Swag của Justin cũng tranh giải Album của năm và Album giọng ca pop xuất sắc.

Justin Bieber trên sân khấu Grammy hôm 1/2. Ảnh: Cosmopolitan.

Thời gian gần đây, Justin Bieber đang có dấu hiệu hoạt động năng nổ trở lại, sau khi buộc phải cắt ngắn chuyến lưu diễn Justice World Tour vì hàng loạt vấn đề sức khỏe. Một năm trước đó, anh tiết lộ mình được chẩn đoán mắc hội chứng Ramsay-Hunt, khiến một bên mặt tạm thời bị liệt.

Rolling Stone đưa tin sân khấu lớn tiếp theo của ngôi sao âm nhạc sẽ là Coachella, nơi anh đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính trong hai đêm diễn cuối tuần trong tháng 4. Một nguồn tin thân cận với Justin Bieber từng chia sẻ anh đã đàm phán trực tiếp với đơn vị tổ chức Goldenvoice để đạt được hợp đồng trị giá hàng triệu USD.

"Đây là một bước đi mang tính đột phá đối với một nghệ sĩ chính. Tất cả đều do chính anh ấy tự xây dựng. Với việc làm nghệ sĩ chính tại Coachella và thành công của Swag, có thể thấy đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới đầy hứng khởi của Justin, nơi anh ấy hoàn toàn nắm quyền chủ động", người này nói.