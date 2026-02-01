Quang Lê tiết lộ thu nhập

Giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" cho biết đang sở hữu hai kênh YouTube. Một trong số này thu hút 1,5 triệu lượt theo dõi, cho thu nhập bình quân 15.000 USD/tháng.

Trong một clip trò chuyện cùng nghệ sĩ Thúy Nga, Quang Lê có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Anh cho biết đang sở hữu 2 kênh Youtube, một kênh về âm nhạc và kênh còn lại đăng tải những nội dung liên quan đến đời sống thường nhật.

Đặc biệt, kênh Quang Lê Official với nội dung về âm nhạc thành lập tới nay đã được 15 năm, thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi. Ca sĩ cho biết kênh này mang lại nguồn thu nhập ổn định cho mình.

Quang Lê cho biết kênh YouTube chính của anh mang về khoảng 15.000 USD /tháng. Ảnh: FBNV.

"Kênh YouTube nhạc của tôi, trung bình thu nhập mỗi tháng khoảng 15.000 USD ", Quang Lê tiết lộ. Giọng ca Về đâu mái tóc người thương cho hay doanh thu từ kênh YouTube của anh thậm chí tăng trưởng đáng kể trong những giai đoạn cao điểm, ví như dịp Giáng sinh, đầu năm... "Có năm, Tết tôi nhận được 27.000 USD . Tháng 12 thì năm nào cũng tầm 24.000 USD ", Quang Lê nói. Ca sĩ cho hay có những clip anh đăng tải dù chỉ 400.000 lượt xem vẫn đem về cho anh hàng nghìn USD.

Bên cạnh kênh YouTube về âm nhạc, Quang Lê còn có một kênh khác đăng tải những nội dung về cuộc sống. Kênh này hiện đạt khoảng 150.000 lượt theo dõi. Anh đăng tải nhiều clip giải trí liên quan tới ẩm thực, du lịch, hay đi chơi, thăm bạn bè.

Những chia sẻ của Quang Lê thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ khi ca sĩ công khai thu nhập từ YouTube.

Ca sĩ Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế. Anh là một trong những giọng ca hải ngoại nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, quê hương. Từ năm 2010, Quang Lê thường xuyên về Việt Nam biểu diễn và tham gia các hoạt động âm nhạc. Nam ca sĩ được khán giả biết đến với nhiều ca khúc như Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa, Thương về miền Trung...

Quang Lê từng tổ chức đám cưới vào năm 22 tuổi nhưng chia tay không lâu sau đó vì sự khác biệt. "Một lần về Việt Nam thăm ông bà ngoại, tôi gặp cô ấy nhờ người thân giới thiệu. Sau thời gian ngắn tìm hiểu, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, chúng tôi tổ chức đám cưới. Một đám cưới đàng hoàng đã diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người. Tôi đã kết hôn năm 22 tuổi", Quang Lê từng chia sẻ.