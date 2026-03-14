Mỹ Tâm: 'Tôi tin Phến từ lần đầu tiên'

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chia sẻ về chặng đường đồng hành trong dự án “Tài”. Cả hai cho biết sợi dây kết nối giữa họ bắt nguồn từ hai chữ: niềm tin.

Mỹ Tâm: Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn bậc nhất thị trường giải trí hiện tại, với gia tài âm nhạc đồ sộ cùng lượng fan hâm mộ đông đảo trải dài nhiều thế hệ.

Mai Tài Phến: Cái tên chưa quá nổi bật nếu đứng một cách độc lập, và không ngoa khi nói nam diễn viên vẫn đang trên hành trình tự định vị mình, tìm chỗ đứng trong một thị trường quá đỗi cạnh tranh.

Dù vậy, trong Tài - đứa con tinh thần của cả hai, Mỹ Tâm đã phần nào chấp nhận lùi về sau, trao toàn bộ quyền sáng tạo cho người đồng hành trẻ tuổi.

Không đơn thuần là lựa chọn cảm tính hay sự ngẫu hứng, mối liên kết giữa họ, mà đúng như cách cả hai cùng mô tả, có thể đơn giản gói gọn trong hai chữ “niềm tin”.

Cùng xuất hiện trong buổi phỏng vấn đặc biệt của Tri Thức - Znews, cả hai không tiếc những lời “có cánh” dành cho đối phương. Mỹ Tâm cho biết niềm tin dành cho Mai Tài Phến đã dần được hình thành từ mười năm trước, khi cô lần đầu thấy anh trong một chương trình truyền hình. “Đam mê”, “quyết liệt”, “thật thà” là những tính từ “Họa mi tóc nâu” dành cho cậu đồng nghiệp kém tuổi.

Trong khi đó, đạo diễn Tài nhớ rõ từng khoảnh khắc họ làm việc cùng nhau, kể cả lần gặp đầu tiên khi anh vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Dù vậy, ở góc nhìn của Mai Tài Phến, niềm tin không chỉ là thứ được “cô Út” (PV: cách Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm) trao gửi, mà còn là quá trình anh tự đối thoại với bản thân, đặc biệt khi lần đầu cầm trịch một dự án điện ảnh quy mô lớn.