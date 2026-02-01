Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thành Long gây sốt mạng xã hội

  • Chủ nhật, 1/2/2026 10:16 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Diễn viên "Túy quyền" gây xôn xao khi lập tài khoản mạng xã hội Xiaohongshu. Ông chia sẻ về cuộc sống đời thường, tích cực trò chuyện với người hâm mộ.

Theo China Times, hôm 30/1, Thành Long thông báo mở tài khoản trên nền tảng video ngắn Xiaohongshu. "Các bạn không nhìn nhầm đâu! Đúng là Thành Long đây, tôi đến Xiaohongshu chơi rồi, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn", diễn viên hóm hỉnh chia sẻ.

Việc ngôi sao gạo cội lập tài khoản mạng xã hội mới thu hút đông đảo sự chú ý, bàn luận. Trong video đầu tiên đăng tải, siêu sao võ thuật tiết lộ mắc ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý).

Thanh long anh 1

Thành Long lập tài khoản Xiaohongshu. Ảnh: China Times.

Cũng trong clip, ông tiết lộ sở thích đi đây đi đó để cảm nhận cuộc sống. Ngôi sao Túy quyền cho hay ngoài diễn xuất, ông còn yêu ca hát, tập luyện thể thao. Ông hỏi người hâm mộ về cách chụp ảnh selfie đẹp hay địa chỉ những quán ăn ngon.

Chỉ sau ít giờ lập tài khoản, Thành Long đã thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi. Nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ bất ngờ khi ngôi sao gạo cội lập tài khoản mạng xã hội để kết nối với người hâm mộ. Diễn viên Hàn Quốc Kim Hee Sun cũng để lại bình luận dưới video Thành Long đăng tải. Cả hai ẩn ý nhắc về Thần thoại, dự án phim họ từng bắt tay vào năm 2005.

Thành Long đã hoạt động nghệ thuật suốt hơn 6 thập kỷ, là một trong những diễn viên bền bỉ bậc nhất Cbiz. Tới nay, dù ở độ tuổi thất tuần, diễn viên vẫn miệt mài đóng phim, tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động mang tính thử thách cao. Sự cống hiến của Thành Long cho dòng phim võ thuật được nhiều đồng nghiệp, khán giả nể trọng.

Song thời gian qua, nam diễn viên cũng gặp không ít trở ngại khi nhiều phim ông tham gia lỗ nặng, bán vé ảm đạm.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

