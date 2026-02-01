Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bạn trai cũ của Bella Hadid bị bắt

  • Chủ nhật, 1/2/2026 09:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Adan Banuelos bị bắt hôm 3/1 vì say xỉn nơi công cộng. Trước đó, anh được xác nhận đã chia tay Bella Hadid sau 2 năm hẹn hò.

Theo Page Six, Adan Banuelos đã bị bắt tại Texas vào rạng sáng 3/1 vì say xỉn nơi công cộng. Bạn trai cũ của Bella Hadid sau đó bị đưa tới nhà giam hạt Parker ở Weatherford, Texas. Anh được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 386 USD.

Adan Banuelos anh 1

Adan Banuelos bị bắt tại Texas vào rạng sáng 3/1. Ảnh: Page Six.

Chỉ cách đây ít ngày, Adan Banuelos được xác nhận đã chia tay bạn gái người mẫu sau hai năm hẹn hò. Một nguồn tin độc quyền cho biết mối quan hệ của họ theo kiểu hợp tan nhiều lần và trải qua khá nhiều sóng gió.

Hai người cũng có ràng buộc về công việc làm ăn, từng cùng nhau đầu tư mua những con ngựa trị giá hàng triệu USD, khiến việc chia tay càng thêm phức tạp.

Tin đồn cả hai rạn nứt tình cảm dấy lên lần đầu vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, Banuelos vẫn đăng một bài chúc mừng kỷ niệm tình yêu trên mạng xã hội. "Giữa những điều hỗn loạn và xấu xí, Chúa đã ban cho chúng ta một điều gì đó thuần khiết và đẹp đẽ. Anh yêu em. Anh sẽ nhắc em mỗi ngày rằng em tuyệt vời đến nhường nào", Banuelos viết.

Đầu tháng 12 năm ngoái, Hadid cũng xuất hiện tại một sự kiện của Banuelos, dù trong những bức ảnh đăng tải không có tấm hình chụp chung nào của hai người.

Đến cuối tháng 12, tin đồn hai ngôi sao đường ai nấy đi càng lan rộng sau khi Hadid đón kỳ nghỉ lễ cùng nhóm bạn ở Aspen, không có Banuelos bên cạnh.

Adan Banuelos anh 2Adan Banuelos anh 3

Bella và Adan đã chia tay sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: GC Images/IGNV.

Bella Hadid sinh năm 1996 tại Mỹ, là con gái của cựu người mẫu Yolanda Hadid và doanh nhân Mohamed Hadid. Cô bước vào làng mẫu năm 2014 dưới trướng IMG Models, nhanh chóng vươn lên thành gương mặt nổi bật toàn cầu. Năm 2016, Bella được Models.com vinh danh “Người mẫu của năm” và là cái tên quen thuộc tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan, London và New York.

Bella và Adan lần đầu bị bắt gặp bên nhau vào tháng 10/2023, khi cả hai dạo quanh khu chợ gia súc Fort Worth Stockyards. Họ công khai mối quan hệ vào dịp Valentine 2024, khi Bella đăng ảnh Adan và gọi anh là “Valentine của em”.

Hoàng Nhi

Adan Banuelos Bella Hadid

