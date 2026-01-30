Hòa Minzy bật khóc ở Làn sóng xanh

"Bắc Bling" càn quét các hạng mục Làn sóng xanh lần thứ 38 và giành tổng cộng 6 chiến thắng. Ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng cũng tạo nên bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Tối 30/1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham dự.

Làn Sóng Xanh năm nay trao 16 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích; Ca khúc của năm; Bài hát hiện tượng; Sự kết hợp xuất sắc; Hòa âm phối khí; Nhà sản xuất của năm; Ca khúc nhạc phim được yêu thích; Album của năm; MV của năm; Ca khúc được yêu thích trên radio; Gương mặt mới xuất sắc; Ca sĩ đột phá; Nam/nữ ca sĩ/rapper được yêu thích; Nam/nữ ca sĩ/rapper của năm; Giải thưởng đặc biệt; Giải thành tựu.

'Bắc Bling' tỏa sáng

Giải thành tựu trao cho các ca sĩ/nhạc sĩ có nhiều năm đoạt giải Làn Sóng Xanh, có hình ảnh tốt đẹp và có nhiều đóng góp tích cực cho giải thưởng Làn Sóng Xanh nói riêng và âm nhạc Việt nói chung. Kết quả, giải thưởng danh giá này gọi tên Hồng Nhung và Quang Linh.

Danh sách Top 10 ca khúc được yêu thích dẫn đầu là Bắc Bling. Những cái tên tiếp theo nhận giải là Phép màu, Dù cho tận thế, Tái sinh, Ếch ngoài đáy giếng, Dancing in the dark, Kho báu, Còn gì đẹp hơn, Lễ đường và Nước mắt ca sấu.

Bắc Bling đại thắng tại Làn Sóng Xanh 2025.

Không nằm ngoài dự đoán, Bắc Bling một lần nữa được xướng tên ở hạng mục Ca khúc của năm và MV của năm. Trước đó, bài hát có hành trình rực rỡ, gây sốt mạng xã hội suốt thời gian dài MV và MV tới nay đã đạt gần 290 triệu view.

"Em luôn nghĩ rằng mình sẽ làm một MV thật hay để bù trừ cho giọng hát của mình. Khó thể tạo nên một bản hit, nhưng có vẻ như hôm nay em đã làm được. Một mình em không thể làm nên thành công của Bắc Bling. Em thật sự biết ơn nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry và cả Masew nữa", Hòa Minzy phát biểu nhận giải. Cô cũng gửi lời cảm ơn tới hàng trăm nghệ sĩ tham gia quay MV, cùng người dân Bắc Ninh đã hỗ trợ mình suốt quá trình làm việc.

Ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc, Bắc Bling tiếp tục được xướng tên giành chiến thắng với sự kết hợp của Hòa Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry. Tác phẩm nhận được 46,8% số phiếu của hội đồng bình chọn.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Mục hạ vô nhân, Cay, Vường hồng, Phong nữ x Cô đôi thượng ngàn, producer Masew mang về chiến thắng thứ 4 cho Bắc Bling ở hạng mục Hòa âm phối khí, với 55% số phiếu của hội đồng bình chọn.

"Đây không còn là một giải thưởng nữa, mà là lời động viên rất lớn với những người làm nhạc như em", nam producer chia sẻ trên sân khấu.

Bắc Bling khép lại chuỗi thành tích nổi bật tại Làn sóng xanh lần thứ 38 với chiến thắng thứ 6, tại hạng mục Ca khúc được yêu thích trên radio.

Nguyễn Hùng vui mừng khi giành chiến thắng ở 3 hạng mục.

Giải Bài hát hiện tượng vinh danh Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng). Nam ca sĩ bày tỏ bất ngờ và xúc động khi lên sân khấu nhận giải, không quên gửi lời cảm ơn khán giả.

Giải Ca khúc nhạc phim được yêu thích thuộc về Phép màu (Nguyễn Hùng) - với 55,1% số phiếu của hội đồng bình chọn. Lần thứ 2 được gọi tên lên sân khấu nhận giải, Nguyễn Hùng không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Càng đặc biệt hơn khi người trao giải này là bộ đôi Nhật Hoàng - Hạ Anh, 2 diễn viên chính đóng chung với Nguyễn Hùng trong bom tấn Mưa đỏ.

Nguyễn Hùng tiếp tục bất ngờ khi được xướng tên là chủ nhân giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc. Anh cho biết không thể tin những điều đang diễn ra là sự thật. "Bằng những gì em đã có hiện tại, em sẽ cố gắng hơn nữa để cống hiến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn", diễn viên Mưa đỏ chia sẻ.

Soobin, Hòa Minzy chiến thắng

Hạng mục Nhà sản xuất của năm xướng tên SLIMV là người chiến thắng với Live Concert ALL-ROUNDER của Soobin. Trên sân khấu nhận giải, anh cho biết một năm qua đã làm việc hết mình và cảm thấy may mắn khi sự nỗ lực của bản thân và ê-kíp được công nhận.

Ở hạng mục Ca sĩ đột phá, cuộc đua diễn ra căng thẳng giữa Hương Tràm, (S)TRONG Trọng Hiếu, Min, Phương Mỹ Chi và Tùng Dương. Kết quả, chủ nhân giải thưởng là Phương Mỹ Chi.

Giải thưởng đặc biệt do BTC trao, dựa trên các yếu tố khuynh hướng, dự án âm nhạc phát sinh nhất thời trong năm. Chiến thắng gọi tên Viết tiếp câu chuyện hòa bình, do Nguyễn Văn Chung viết nhạc.

Làn Sóng Xanh 2025 mang tới nhiều tiết mục âm nhạc với đa dạng màu sắc.

Vượt qua dàn đối thủ, Made in Vietnam (DTAP) được vinh danh ở hạng mục Album của năm. "Đây không phải album của cá nhân DTAP mà của sự kết nối âm nhạc Việt Nam. Chúng em làm album này để được kết nối, làm việc với các anh chị em nghệ sĩ, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam", nhóm DTAP xúc động phát biểu khi nhận giải.

Với 1.694.530 điểm bình chọn, LyHan được xướng tên là chủ nhân giải thưởng Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích. Trong khi đó, Quang Hùng MasterD chiến thắng giải Nam ca sĩ/rapper được yêu thích với 9.147.250 điểm bình chọn.

Chủ nhân hit Thủy triều bày tỏ: "Đây là lần thứ 2 quay lại với Làn Sóng Xanh và Hùng cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc. Để có chiếc cúp này ngày hôm nay không phải điều dễ dàng... Hai từ cảm ơn và biết ơn là không đủ. Hùng sẽ cố gắng cống hiến, tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc hay hơn nữa".

Ở hai hạng mục trao giải cuối cùng, Nam - Nữ ca sĩ/rapper của năm, hai cái tên giành chiến thắng lần lượt là Hòa Minzy và Soobin. Chiến thắng của hai nghệ sĩ này được cho là kết quả thuyết phục. Khi được xướng tên, Hòa Minzy xúc động bật khóc. Trên sân khấu, cô rưng rưng nói: "Bo ơi, mẹ làm được rồi".