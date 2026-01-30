Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thúy Ngân diện đầm cúp ngực gợi cảm

  • Thứ sáu, 30/1/2026 21:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025 tại TP.HCM chứng kiến dàn sao Việt đổ bộ với nhiều trang phục lộng lẫy, ấn tượng.

Thuy Ngan anh 1

Tối 30/1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực giải trí tham dự. Chủ đề lễ trao giải năm nay là "Con Rồng cháu Tiên", với tinh thần tự hào, kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt. Trước giờ G, nhiều khán giả đã có mặt để ủng hộ thần tượng.

Thuy Ngan anh 2

Thúy Ngân trở thành tâm điểm trên thảm đỏ với thiết kế đầm cúp ngực ôm sát cơ thể, tôn đường cong gợi cảm. Điểm nhấn của trang phục là phần tùng váy cầu kỳ. Người đẹp lựa chọn trang sức vòng cổ, nhẫn và hoa tai đính đá lấp lánh.
Thuy Ngan anh 3

Trấn Thành và bà xã Hari Won tay trong tay tới dự sự kiện. Dịp Tết năm nay, Trấn Thành tiếp tục tung ra phim điện ảnh mới mang tên Thỏ ơi. Dù còn chưa đầy 1 tháng cho tới ngày ra mắt, những thông tin về nội dung phim vẫn được giữ kín.

Thuy Ngan anh 4

Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải với bộ đầm trễ vai gợi cảm. Cô được đề cử hạng mục Ca sĩ của năm. Bản hit Bắc Bling của người đẹp cũng góp mặt trong danh sách đề cử Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí, MV của năm, Nhà sản xuất của năm.

Thuy Ngan anh 5

Phương Mỹ Chi được cho là đối thủ nặng ký của Hòa Minzy tại lễ trao giải năm nay. Ca sĩ gen Z nổi bật tại sự kiện với chiếc váy vàng đính kết cầu kỳ với dải lụa dài chấm gót.

Thuy Ngan anh 6

Soobin hóa "bạch mã hoàng tử" trên thảm đỏ với trang phục lịch lãm. 2025 cũng là một năm thành công của Soobin với nhiều hoạt động, sản phẩm, thu hút lượng fan lớn.

Thuy Ngan anh 7

Chi Pu nổi bật trên thảm đỏ với đầm quý cô màu xanh pastel, với những chi tiết cầu kỳ ở phần ngực. Kiểu tóc búi và trang sức đá quý giúp người đẹp càng thêm lộng lẫy.

Thuy Ngan anh 8

Diễn viên Liên Bỉnh Phát tình tứ nắm tay bạn gái Ngọc Kayla tới dự giải Làn sóng xanh 2025. Cặp đôi cười rạng rỡ khi tạo dáng tại thảm đỏ.

Thuy Ngan anh 9

Quốc Anh điển trai trong bộ vest đen lịch lãm. Sau thành công phòng vé của Bộ tứ báo thủ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, anh chàng tiếp tục được chọn mặt gửi vàng trong dự án phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.

