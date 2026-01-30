Thúy Ngân diện đầm cúp ngực gợi cảm

Tối 30/1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh diễn ra tại TP.HCM , quy tụ nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực giải trí tham dự. Chủ đề lễ trao giải năm nay là "Con Rồng cháu Tiên", với tinh thần tự hào, kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt. Trước giờ G, nhiều khán giả đã có mặt để ủng hộ thần tượng.

Trấn Thành và bà xã Hari Won tay trong tay tới dự sự kiện. Dịp Tết năm nay, Trấn Thành tiếp tục tung ra phim điện ảnh mới mang tên Thỏ ơi. Dù còn chưa đầy 1 tháng cho tới ngày ra mắt, những thông tin về nội dung phim vẫn được giữ kín.

Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải với bộ đầm trễ vai gợi cảm. Cô được đề cử hạng mục Ca sĩ của năm. Bản hit Bắc Bling của người đẹp cũng góp mặt trong danh sách đề cử Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí, MV của năm, Nhà sản xuất của năm.

Phương Mỹ Chi được cho là đối thủ nặng ký của Hòa Minzy tại lễ trao giải năm nay. Ca sĩ gen Z nổi bật tại sự kiện với chiếc váy vàng đính kết cầu kỳ với dải lụa dài chấm gót.

Soobin hóa "bạch mã hoàng tử" trên thảm đỏ với trang phục lịch lãm. 2025 cũng là một năm thành công của Soobin với nhiều hoạt động, sản phẩm, thu hút lượng fan lớn.

Quốc Anh điển trai trong bộ vest đen lịch lãm. Sau thành công phòng vé của Bộ tứ báo thủ và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, anh chàng tiếp tục được chọn mặt gửi vàng trong dự án phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.