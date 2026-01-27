Cảnh sex thổi bùng mâu thuẫn ở Hollywood

Việc diễn viên 17 tuổi phải đóng cảnh khỏa thân trong "Good Time" thổi bùng lên tranh cãi suốt một khoảng thời gian. Vụ việc cũng khiến hai anh em đạo diễn Safdie cạch mặt.

Mối quan hệ rạn nứt của bộ đôi đạo diễn độc lập hot nhất nhì Hollywood, anh em nhà Safdie, là chủ đề bàn tán suốt khoảng thời gian qua. Những đồn đoán về việc cả hai không còn nhìn mặt nhau càng lan rộng sau khi mới đây, bộ đôi đều có phim riêng tranh giải tại Oscar 2026.

Theo Page Six, gốc rễ của mâu thuẫn giữa hai anh em ruột đầy tài năng này thực chất bắt nguồn từ dự án phim chung của họ vào năm 2017, Good Time. Nguồn tin cho hay Benny đã cắt đứt liên hệ với anh trai vào năm 2023, sau khi biết đầy đủ mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Cụ thể, một cô gái 17 tuổi được chọn vào vai gái mại dâm trong dự án phim này. Khi lên trường quay, diễn viên trẻ phải thực hiện một số cảnh có yếu tố khỏa thân và quan hệ tình dục mô phỏng với bạn diễn Duress. Duress, tên thật là Michael Stathis, từng nhiều lần bị giam giữ từ năm 2009 với các cáo buộc liên quan đến ma túy, vi phạm vũ khí, tiêu thụ tài sản trộm cắp và trộm xe cơ giới.

Trong quá trình ghi hình, Duress (thời điểm đó được cho là đang phê thuốc) đã có hành động phơi bày bộ phận nhạy cảm và nói những lời khiếm nhã với diễn viên 17 tuổi. Thế nhưng, thay vì lập tức hủy quay, Josh đã quyết định để cảnh này tiếp diễn.

Anh em nhà Safdie "cạch mặt" sau vụ lùm xùm trên phim trường Good Time. Ảnh: NY Post.

Việc sử dụng diễn viên chưa đủ tuổi cho cảnh khỏa thân đi ngược lại các chuẩn mực của ngành, trong đó có quy định của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ: yêu cầu điều kiện làm việc "không được gây tổn hại đến sức khỏe, đạo đức và sự an toàn của trẻ vị thành niên". Những người biết về vụ việc trên phim trường Good Time đều cho rằng hành động của Josh là không thể chấp nhận được.

Anh em nhà Safdie sau đó đã thống nhất loại bỏ cảnh quay này trước khi phát hành phim. Sự việc tưởng như bị chôn vùi, cho tới khi bị đào lại vào năm 2022, bởi một nhà sản xuất cũ của dự án.

Sau khi sự việc rùm beng, Benny mới biết được sự thật về việc diễn viên nữ kia chưa đủ tuổi khi quay cảnh sex. Từ đó, hai anh em phát sinh tranh cãi. Những mâu thuẫn âm ỉ cho tới tháng 3/2023, Benny quyết định chấm dứt quan hệ với Josh.

Việc hai anh em ruột từ mặt nhau khiến nhiều dự án hợp tác chung của cả hai lao đao, điển hình là phim Sandler cho Netflix phải hủy bỏ. Hai nhà làm phim cá tính sau đó đi theo con đường riêng: Josh thực hiện Marty Supreme với Timothée Chalamet đóng chính, còn Benny bắt tay làm The Smashing Machine với nam chính là The Rock.

Người trong nghề nửa đùa nửa thật về việc hai anh em ruột có cuộc cạnh tranh ngầm tại Oscar năm nay, khi cả hai đều có tác phẩm tham gia tranh giải. Phần thắng đang nghiêng hẳn về phía Josh, khi Marty Supreme nhận tổng cộng 9 đề cử. Trong khi đó, The Smashing Machine của Benny chỉ có 1 đề cử ở hạng mục phụ.