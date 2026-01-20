Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm đối thủ thách thức Trấn Thành, Trường Giang

  Thứ ba, 20/1/2026 16:35 (GMT+7)
Đường đua phim Tết 2026 bất ngờ xuất hiện thêm một cái tên khác là "Huyền Tình Dạ Trạch". Tác phẩm sẽ đối đầu trực diện với các phim của Trấn Thành, Trường Giang.

Tối 19/1, Đài Hà Nội công bố trailer phim Tết Huyền Tình Dạ Trạch, lấy cảm hứng từ chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Việc bất ngờ có thêm một cái tên gia nhập đường đua phim Tết 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết về Chử Đồng Tử - một trong "tứ bất tử" của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam (cùng Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh).

Phim lấy bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn. Tại đó, hai con người tự do, giàu khát vọng, dám vượt qua ranh giới thân phận, định kiến và trật tự giai cấp yêu nhau, từ đó thay đổi cả cộng đồng, làm nên một trong những tình sử ấn tượng của văn hóa Việt Nam.

Huyen Tinh Da Trach anh 1

Huyền Tình Dạ Trạch chính thức khởi chiếu từ 10/2.

Ngoài câu chuyện tình yêu, phim còn tái hiện hành trình lập nghiệp, đấu tranh sinh tồn, làm chủ thiên nhiên của cư dân Văn Lang. Trong đó Chử Đồng Tử hiện lên như một biểu tượng: người tiên phong, dẫn dắt, giáo hóa muôn dân, đại diện cho tình yêu không chiếm hữu, không áp đặt mà lan tỏa tình yêu với sự công bằng, lòng nhân ái và ý chí kiến tạo cuộc sống phồn vinh.

Phim được quay tại nhiều địa điểm tại Việt Nam. Trong đó, một số cảnh quay được thực hiện trực tiếp tại Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) nơi Chử Đồng Tử sinh ra và vùng đất đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên), địa danh gắn liền với huyền tích của hai nhân vật Chử Đồng Tử - Tiên Dung.

Dự án được chấp bút bởi Vũ Liêm, được biết đến với các phim Đội Điều Tra Số 7, Độc Đạo, Biệt Dược Đen… Trong khi Tôn Văn đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Nguyễn Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NS Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân… cùng dàn diễn viên trẻ như Xuân Phúc, Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

